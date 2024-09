Hà Tĩnh: Sẵn sàng ứng phó với bão số 3 trước giờ đổ bộ

Tính đến 10h sáng 7/9, tại tỉnh Hà Tĩnh, các tàu, thuyền đã vào neo đậu ở các khu tránh trú bão an toàn.

Cụ thể, tại khu neo đậu tránh trú bão Cửa Sót (Lộc Hà) hiện có 220 tàu, thuyền neo đậu; khu neo đậu tránh trú bão Cửa Nhượng (huyện Cẩm Xuyên) có 128 tàu; khu neo đậu tránh trú bão Cửa Hội (Nghi Xuân) có 71 tàu; khu neo đậu tránh trú bão Cửa Khẩu (thị xã Kỳ Anh) 30 tàu.

Hình ảnh các tàu, thuyền vào neo đậu tại khu neo đậu tránh trú bão Cửa khẩu - Kỳ Hà.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Bùi Tuấn Sơn, Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá và Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh cho biết, hiện, các khu neo đậu tránh, trú bão vẫn còn sức chứa cho các tàu, thuyền vào neo đậu tránh bão. Ngoài ra, các phương án giả định triển khai ứng phó khi có bão hay các hiện tượng thời tiết cực đoan do ảnh hưởng của bão từ di dời, sơ tán người và tài sản đã được lực lượng chức năng sẵn sàng.

Sáng nay, các ngư dân cùng phương tiện đã vào bờ tránh, trú an toàn.

Trung tá Đoàn Đức Long, Đồn trưởng Đồn biên phòng Lạch Kèn cũng cho biết, hiện lực lượng đồn biên phòng Lạch Kèn trực 100% quân số 24/24, sẵn sàng phương tiện ca nô, đảm bảo ứng cứu khi có sự cố.

"Ngày hôm qua, lực lượng đồn biên phòng đã giúp ngư dân kéo tàu, thuyền vào bờ chằng, néo an toàn. Đối với những hộ dân nhà cửa không đảm bảo, lực lượng đồn cùng với chính quyền địa phương đã giúp dân chằng chèo, lợp lại mái. Các lực lượng cơ động cũng thường trực tại các điểm xung yếu, sẵn sàng cho lệnh điều động khi cần", Trung tá Đoàn Đức Long nói.

Lực lượng đồn Biên phòng Lạch Kèn chằng, néo...

... ... và lợp mái, gia cố nhà cho người dân, sẵn sàng "đón" bão.

Mặc dù, chỉ là vùng rìa ảnh hưởng hoàn lưu bão, tuy nhiên, để chủ động phòng, tránh các hiện tượng thời tiết cực đoan như giông, lốc, mưa lớn, nước biển dâng cao, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân, lực lượng Công an Hà Tĩnh cũng đã chủ động xây dựng các phương án phòng chống mưa bão, theo phương châm "3 sẵn sàng" và "4 tại chỗ".

Các điểm nguy hiểm đã được đặt biển cảnh báo, cấm người dân, phương tiện đi qua (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Để hạn chế thấp nhất những thiệt hại mưa bão có thể gây ra, lực lượng Công an toàn tỉnh, đặc biệt là lực lượng công an cấp cơ sở đã chủ động bố trí thường trực quân số 24/24, chuẩn bị các phương tiện và lực lượng cứu hộ, cứu nạn; sẵn sàng di dời dân, tài sản của người dân ở vùng ảnh hưởng đến nơi tránh trú an toàn; phát quang cây cối, chằng chống nhà cửa đảm bảo kiên cố, an toàn. Nhiều diện tích lúa của người dân cũng đã được lực lượng công an, bộ đội, chính quyền hỗ trợ thu hoạch trước giờ bão đổ bộ.

Lực lượng công an hỗ trợ ngư dân neo, đậu tàu, thuyền.

Các phương tiện sẵn sàng cho các tình huống (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Đối với các khu vực dễ xảy ra ngập lụt, sạt lở, lực lượng Công an xã đã chủ động rà soát có phương án di dời người dân và tài sản ra khu vực an toàn, đồng thời triển khai cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm để người dân chủ động phòng tránh, phòng ngừa những tình huống xấu có thể xảy ra.

Hình ảnh ghi nhận tại khu neo đậu tránh trú bão Cửa Hội.

Tác giả: Bùi Thị Ngân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn