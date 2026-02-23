Phát hiện t.h.i t.h.ể b.é g.á.i trên hồ Bảy Mẫu, Hà Tĩnh

Ngày 21/2, thông tin từ Công an phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang phối hợp với VKSND Khu vực 1 để điều tra nguyên nhân vụ việc thi thể bé gái 8 tuổi nổi trên mặt hồ Bảy Mẫu.

Trước đó, người dân xung quanh hồ Bảy Mẫu bất ngờ phát hiện một thi thể nổi trên mặt hồ nên báo cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ việc.

Qua khám nghiệm, xác định thi thể trên là một bé gái, có tên T.A.T (8 tuổi) là học sinh lớp 1 của Trường Tiểu học Nam Hà.

Được biết, gia đình em T. có hoàn cảnh rất khó khăn.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

Tác giả: Hạo Nhiên

Nguồn tin: kienthuc.net.vn