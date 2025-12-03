Hà Tĩnh: Phê duyệt quyết toán 110 tỷ đồng cho dự án cải thiện cơ sở hạ tầng vùng mỏ sắt Thạch Khê

Ngày 3/12, thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà vừa ban hành Quyết định số 2957/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng cho các xã chịu ảnh hưởng của Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê, thực hiện Đề án phát triển bền vững kinh tế - xã hội các xã chịu ảnh hưởng của Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê - Giai đoạn 2 (Đề án 946).

Chủ đầu tư của dự án là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh (trước đây là UBND huyện Thạch Hà).

Nhà văn hóa cộng đồng ở khu tái định cư thuộc xã Thạch Trị (nay là xã Thạch Khê), ảnh chụp năm 2022. Ảnh: CK.



Địa điểm xây dựng gồm các xã Đồng Tiến, Thạch Lạc và Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh (trước đây là các xã Thạch Văn, Thạch Thắng, Thạch Hải, Thạch Bàn, Thạch Khê, Thạch Lạc, Thạch Hội, Thạch Trị, Tượng Sơn thuộc huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

...

Dự án khởi công ngày 9/9/2020, hoàn thành vào ngày 30/3/2024. Giá trị quyết toán hoàn thành hơn 110 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 89 tỷ đồng. Dự án có ngân sách Trung ương hơn 90 tỷ đồng, ngân sách cấp tỉnh và huyện gần 20 tỷ đồng.

Các hạng mục của dự án đã đầu tư xây dựng gồm: Đường trục ngang khu du lịch biển Văn - Trị; nâng cấp chợ Động Thạch Hội; nhà văn hoá cộng đồng 300 chỗ ngồi Thạch Trị; UBND xã Thạch Lạc; nâng cấp đường trục Thạch Thắng; nâng cấp cống Vĩnh Thịnh; mạng lưới cấp nước sạch Tượng Sơn; UBND xã Thạch Khê; đường giao thông nông thôn Thạch Hải; đường giao thông phục vụ sản xuất muối và nuôi trồng thuỷ sản Đỉnh Bàn; kênh tiêu úng phục vụ sản xuất và dân sinh Thạch Hải; nâng cấp cống Khe Biền; mạng lưới cấp nước sạch Thạch Khê.

Theo Quyết định, tổng các khoản công nợ phải trả tính đến ngày 31/12/2024 hơn 348 triệu đồng.

Tác giả: Hạnh Nguyên

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết