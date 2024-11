Hà Tĩnh phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công

Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước đạt 3.401,37 tỷ đồng, đạt 67,53% kế hoạch vốn, tăng 4,9% so với cùng kỳ; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện ước đạt 1.122,72 tỷ đồng, đạt 80,58% kế hoạch vốn, tăng 51,75% so với cùng kỳ; vốn ngân sách nhà nước cấp xã ước đạt 340,30 tỷ đồng, đạt 87,68% kế hoạch vốn, tăng 6,17% so với cùng kỳ.

Tháng 10, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và quyết tâm đảm bảo tiến độ thi công các công trình nên các dự án đảm bảo tiến độ đề ra, vốn đầu tư thực hiện tăng hơn so với tháng trước và tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước do nguồn vốn bổ sung kế hoạch vốn năm 2024 được bổ sung vào cuối tháng 8-2024 nên nguồn vốn thực hiện và giải ngân dồn vào những tháng cuối năm.

Giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Hà Tĩnh tăng so với cùng kỳ năm trước.



Nguyên nhân kết quả vốn đầu tư thực hiện đến cuối tháng báo cáo tăng 13,05% so với cùng kỳ năm trước, do năm nay kế hoạch vốn tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước, bên cạnh đó tình hình thời tiết từ đầu năm đến nay thuận lợi cho việc thi công các công trình, nguồn vốn giải ngân được đảm bảo nên các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công.

Vừa qua, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có Văn bản số 6220-CĐ/UBND, ngày 17-10-2024 yêu cầu các đơn vị thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, tiếp tục đề cao trách nhiệm, tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024.

Đồng thời, các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh, phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 đạt 100% kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền giao.

Tỉnh Hà Tĩnh phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 đạt 100% kế hoạch.



Xác định việc đẩy mạnh giải ngân gắn với nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, đảm bảo chất lượng công trình là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, là trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị; cần bám sát tình hình thực tế triển khai của từng dự án để tập trung chỉ đạo, điều hành kịp thời, đúng hướng, khả thi và hiệu quả.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu, khẩn trương xử lý các kiến nghị của các đơn vị, địa phương theo thẩm quyền và quy định. Trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh phương án xử lý theo đúng quy định của pháp luật….

Tác giả: HOA LÊ

Nguồn tin: qdnd.vn