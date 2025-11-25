Hà Tĩnh kỷ niệm 310 năm Ngày sinh Thám hoa Phan Kính

Sáng 25.11 tại xã Trường Lưu, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ kỷ niệm 310 năm Ngày sinh Thám hoa Phan Kính (1715 - 2025). Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Nguyễn Viết Trường, cùng lãnh đạo các ban, ngành và đại diện dòng họ.

Thám hoa Phan Kính, tự Dĩ Trực, hiệu Tĩnh Trai, sinh ngày 11.11 năm Ất Mùi (6.12.1715) tại thôn Vĩnh Gia nay thuộc xã Trường Lưu. Từ nhỏ ông nổi tiếng thông minh, hiếu học. Năm Quý Hợi 1743, ông vượt qua hàng nghìn sĩ tử cả nước, đỗ Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ đệ tam danh và trở thành Thám hoa duy nhất của kỳ thi.

Trên quan trường, ông đảm nhiệm nhiều chức vụ như Hàn Lâm viện Đãi chế, Đốc đồng Thanh Hoa, Đốc thị Nghệ An, Đốc đồng Tuyên Quang, Kinh lược sứ đạo Hưng Hóa. Ở mỗi nơi công tác ông được ghi nhận về đức liêm chính và tinh thần tận tụy vì dân.

Ông cũng là nhà ngoại giao nổi bật. Trong chuyến đi sứ triều Thanh, tài năng và bản lĩnh của Thám hoa Phan Kính được vua Càn Long trân trọng, ban tặng danh vị "Lưỡng quốc Đình nguyên Thám hoa".

Di sản ông để lại không chỉ là tri thức uyên bác mà còn là tấm gương hiếu học, nhân cách mẫu mực. Năm 1992, Đền thờ Phan Kính tại Trường Lưu được xếp hạng Di tích Lịch sử văn hóa quốc gia; tên ông được đặt cho nhiều đường phố, trường học.

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Giám đốc Sở VHTTDL Nguyễn Viết Trường khẳng định việc tưởng nhớ Thám hoa Phan Kính là dịp để tri ân công lao của bậc tiền nhân từ đó lan tỏa những giá trị về học tập, đức độ và tinh thần phục vụ Nhân dân. Ông nhấn mạnh: "Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, những bài học về đối ngoại mềm dẻo, giữ vững độc lập chủ quyền của Thám hoa Phan Kính tiếp tục có ý nghĩa quan trọng".

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, chương trình nghệ thuật "Kỷ niệm 310 năm Ngày sinh Thám hoa Phan Kính" được trình diễn với các làn điệu ví, giặm, hoạt cảnh tái hiện cuộc đời và sự nghiệp của ông cùng các tiết mục ca ngợi quê hương Trường Lưu.

Trước đó, đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh đã tới dâng hương, dâng lễ vật bày tỏ lòng thành kính, tri ân đối với Thám hoa Phan Kính - người con ưu tú của quê hương tại Đền thờ Phan Kính, tại thôn Vĩnh Gia, xã Trường Lưu.

