Hà Tĩnh: Kiểm sát chặt chẽ vụ họ/c s/inh đ/á/nh nhau dẫn đến ch/ết ngườ/i

Ngày 7/11, Viện trưởng VKSND khu vực 1 (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang thụ lý kiểm sát tin báo, tố giác tội phạm, liên quan đến vụ việc học sinh đánh nhau dẫn đến chết người ở xã Cẩm Lạc. Vụ việc xảy ra từ cuối tháng 9/2025, đến nay nạn nhân (là 1 học sinh) sau quá trình cấp cứu, điều trị tại bệnh viện đã tử vong.

Theo đó, vào khoảng 11h25' ngày 24/9/2025, tại bờ Kè thuộc thôn Yên Lạc, xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh, giữa Nguyễn Khâm Mạnh (SN 2011, trú tại thôn 3, xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra mâu thuẫn, xích mích với Lê Văn Phương (SN 2007, trú tại thôn Quang Trung 1, xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh).

Trường học nơi nam sinh lớp 9 bị đánh tử vong học tập. Ảnh TL.



Được biết, Nguyễn Khâm Mạnh là học sinh lớp 9 Trường THCS Minh Lạc; Lê Văn Phương là học sinh lớp 11, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Cẩm Xuyên.

Quá trình đó, Nguyễn Khâm Mạnh bị Lê Văn Phương dùng gậy đánh gây thương tích phải đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Đến ngày 30/10/2025, Nguyễn Khâm Mạnh đã tử vong sau thời gian dài cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ngày 26/9/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận tin báo nêu trên và ra quyết định phân công Điều tra viên là Trưởng Công an xã tiến hành giải quyết tố giác tội phạm.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát; VKSND khu vực 1 (Hà Tĩnh) đã ra quyết định phân công lãnh đạo chỉ đạo, Kiểm sát viên kiểm sát tin báo.

Lãnh đạo VKSND khu vực 1 nghe Kiểm sát viên báo cáo nội dung tin báo.

Theo lãnh đạo VKSND khu vực 1 (Hà Tĩnh), với kết quả điều tra ban đầu, vụ việc có dấu hiệu tội phạm, đơn vị sẽ tích cực phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra sớm khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bước đầu, Kiểm sát viên đã tích cực phối hợp cùng Điều tra viên để tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung tin báo, đánh giá chứng cứ, xác định chính xác hành vi của Lê Văn Phương để có căn cứ xử lý theo quy định.

