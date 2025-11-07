Vụ h/ọ/c s/i/n/h ở Hà Tĩnh đ/á/n/h n/h/a/u, một em đã t/ử v/o/n/g thương tâm

Ngày 7/11, thông tin từ gia đình nạn nhân cho biết, sau một thời gian điều trị thương tích do bị bạn đánh, em Nguyễn Khâm M (trú thôn 3, xã Cẩm Lạc), là học sinh lớp 9B, Trường THCS Minh Lạc đã tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h25 ngày 24/9, sau giờ tan học, em Nguyễn Khâm M (học sinh lớp 9B, Trường THCS Minh Lạc) cùng hai bạn học là Thiều Quang H (lớp 9D) và Võ Quốc A (lớp 9B) đã xảy ra xô xát với Lê Văn Phương (SN 2007, trú thôn Quang Trung 1, xã Cẩm Lạc) - học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên Cẩm Xuyên.

Gia đình, bạn bè, hàng xóm... tiễn đưa em M. về nơi an nghỉ cuối cùng.



Trong lúc ẩu đả, Phương đánh mạnh vào vùng đầu khiến em M. bị chấn thương sọ não, phải mổ cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vào chiều cùng ngày.

Sau hơn 2 tuần điều trị, do sốt cao và sức khỏe yếu, em M. được chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương. Tuy nhiên, đến ngày 30/10, nạn nhân đã tử vong. Gia đình đã đưa thi thể về quê an táng vào ngày 31/10.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Trường THCS Minh Lạc đã báo cáo Công an xã Cẩm Lạc và UBND xã để phối hợp xác minh. Công an đã mời các học sinh liên quan lên làm việc, phục vụ điều tra.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

