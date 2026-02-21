Can Lộc sẵn sàng cho ngày khai hội Chùa Hương Tích

Lễ khai hội Chùa Hương Tích năm 2026 – sự kiện mở đầu cho năm du lịch Hà Tĩnh – sẽ được tổ chức với quy mô cấp tỉnh vào ngày mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ (tức Chủ nhật, ngày 22/2/2026) tại khu vực sân lễ hội Khu du lịch chùa Hương Tích (xã Can Lộc).

Xác định lễ hội năm nay phải có nhiều đổi mới từ khâu chuẩn bị đến hình thức tổ chức, xã Can Lộc đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của cộng đồng trong quản lý và tổ chức lễ hội. Bên cạnh việc xã hội hóa nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, địa phương còn tập trung xây dựng, nâng cấp hạ tầng, tạo thêm các điểm “check-in”, tiểu cảnh phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm của du khách, nhất là giới trẻ.

Chùa Hương Tích được mệnh danh là “Hoan Châu đệ nhất danh lam”.



Sau phần lễ khai hội, nhiều hoạt động văn hóa – thể thao và trò chơi dân gian sẽ được tổ chức như: giải bóng chuyền da nam khu vực, vật tự do, đẩy gậy, chọi gà, bịt mắt bắt vịt; không gian trình diễn, lĩnh xướng dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh… Qua đó góp phần tạo không khí lễ hội sôi động, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của du khách trong những ngày đầu xuân.

Để phục vụ tốt cho mùa lễ hội, xã Can Lộc đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể, đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường.

Đông đảo du khách về chùa Hương Tích chiêm bái cúng Phật, du xuân.



Năm 2026, Ban Quản lý chùa Hương Tích tiếp tục đổi mới các sản phẩm du lịch, xây dựng tour tham quan trọn gói có hướng dẫn viên thuyết minh, quy hoạch lại hệ thống hàng quán, bến xe, bến thuyền, điểm bán vé theo hướng khang trang, đồng bộ. Đội ngũ phục vụ, hộ kinh doanh cũng được tuyên truyền, tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn minh, tạo thiện cảm cho du khách.

Trao đổi với PV, ông Phạm Quốc Đạt - Phó Chủ tịch UBND xã Can Lộc, cho biết: “Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Lễ khai hội chùa Hương Tích đã được các đơn vị triển khai đồng bộ và cơ bản hoàn thành các phần việc. Chúng tôi tin tưởng, Lễ khai hội chùa Hương Tích năm nay tiếp tục góp phần lan tỏa sâu rộng hơn vẻ đẹp của danh thắng, các giá trị văn hóa của ngôi chùa được mệnh danh là “Hoan Châu đệ nhất danh lam”...”

Tác giả: Hạo Nhiên

Nguồn tin: kienthuc.net.vn