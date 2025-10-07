Hà Tĩnh: Khởi tố 2 đối tượng t.r.ộ.m hơn 150 triệu đồng của du khách

Ngày 7/10, nguồn tin từ Công an xã Tiên Điền, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Quốc T. (17 tuổi) và Hồ Đức H. (18 tuổi, cùng trú thôn Hải Lợi, xã Tiên Điền), về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Công an xã Tiên Điền cùng cán bộ điều tra trực tiếp đấu tranh với các đối tượng gây án và tang vật thu giữ. Ảnh: CAHT



Theo tài liệu điều tra ban đầu, ngày 2/10, Công an xã Tiên Điền tiếp nhận đơn trình báo của ông H.H.H.(63 tuổi, trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) về việc bị mất trộm tài sản khi đang tắm tại bãi biển Xuân Thành, ước tính thiệt hại hơn 150 triệu đồng.

Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, Công an xã Tiên Điền đã nhanh chóng vào cuộc, tổ chức điều tra phá án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát đã thu thập được chứng cứ quan trọng, khoanh vùng đối tượng nghi vấn và triệu tập làm việc.

Đến chiều cùng ngày, trước những chứng cứ không thể chối cãi, hai đối tượng Trịnh Quốc T. và Hồ Đức H. đã khai nhận hành vi phạm tội. Trong đó, T. là người trực tiếp lấy trộm tài sản còn H. là người giúp tiêu thụ số tài sản này.

Ngày 4/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trịnh Quốc T. và Hồ Đức H. đồng thời thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại.

Tác giả: Cẩm Kỳ

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết

