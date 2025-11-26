Hà Tĩnh ra mắt Trung tâm điều hành an ninh mạng

“Lễ ra mắt hôm nay không chỉ đánh dấu việc đưa trung tâm vào hoạt động mà còn thể hiện quyết tâm của Hà Tĩnh trong xây dựng chính quyền số, bảo vệ vững chắc chủ quyền số và không gian mạng của tỉnh theo đúng tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW”, ông Phan Thiên Định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh nhấn mạnh.

Các đại biểu ấn nút lễ ra mắt “Trung tâm điều hành an ninh mạng tỉnh Hà Tĩnh”.



Cũng theo ông Định, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn, an ninh mạng là 2 nội dung then chốt, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Việc ra mắt Trung tâm SOC là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm xây dựng hạ tầng số an toàn, hiện đại và chủ động trước các nguy cơ tấn công mạng ngày càng phức tạp.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã giao Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì phối hợp với Mobifone Hà Tĩnh và VNPT Hà Tĩnh, triển khai 2 dự án:

“Trung tâm điều hành an ninh mạng tỉnh Hà Tĩnh” và “Giải pháp phòng, chống mã độc quản trị tập trung”. Trung tâm SOC là mô hình giám sát tập trung thực hiện việc thu thập, phân tích và xử lý các sự kiện an toàn thông tin, có nhiệm vụ đảm bảo khả năng phát hiện sớm, cảnh báo và phản ứng kịp thời trước các nguy cơ, sự cố tấn công mạng. Hệ thống được kết nối và truyền tải dữ liệu đến Trung tâm An ninh mạng quốc gia.

“Giải pháp phòng, chống mã độc quản trị tập trung” được triển khai với mục đích chủ động phát hiện, phân tích, ngăn chặn và bóc gỡ virus, mã độc trên hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, với 6.000 máy tính được cài đặt phần mềm Smart IR có bản quyền trong giai đoạn một.

... Ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại lễ ra mắt “Trung tâm điều hành an ninh mạng tỉnh Hà Tĩnh”.



Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đề nghị Công an tỉnh tiếp tục hoàn thiện, vận hành ổn định Trung tâm SOC 24/7, chủ động phát hiện, cảnh báo sớm và xử lý kịp thời các nguy cơ tấn công mạng. Đồng thời, cần quan tâm đào tạo chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, phối hợp chặt chẽ với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong chia sẻ dữ liệu.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.



Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, cam kết tổ chức triển khai hiệu quả Trung tâm SOC, đảm bảo hoạt động ổn định. Đồng thời sẽ phối hợp tham mưu UBND tỉnh triển khai mở rộng các dự án, trong đó mở rộng giám sát an ninh mạng, an toàn thông tin tại Sở Nội vụ và 69 xã, phường, tiến hành gia hạn bản quyền và triển khai thêm tối thiểu 2.000 tài khoản phần mềm phòng, chống mã độc tập trung. Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, Công an tỉnh sẽ không ngừng nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, góp phần xây dựng tỉnh Hà Tĩnh an toàn, hiện đại, phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.



