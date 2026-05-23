Bắt quả tang cán bộ thuế nhận 100 triệu đồng từ giám đốc công ty

Ngày 22-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Minh Trường - công chức làm việc tại Thuế Cơ sở 2, trực thuộc Thuế TP Cần Thơ - để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Trần Minh Trường bị công an bắt quả tang nhận 100 triệu đồng từ giám đốc công ty

Theo thông tin ban đầu, từ ngày 9 đến 17-4, tổ kiểm tra thuế số 1 thuộc Thuế Cơ sở 2 do Trường làm tổ trưởng được phân công tiến hành kiểm tra thuế tại Công ty TNHH Nông nghiệp X. (phường Hưng Phú, TP Cần Thơ), do ông H.M.T. làm giám đốc. Tham gia đoàn kiểm tra còn có 2 công chức thuộc tổ kiểm tra số 1.

Đoàn đã lập biên bản kiểm tra nhưng không giao cho doanh nghiệp theo quy định. Đến ngày 5-5, Trường thông báo với ông T. rằng doanh nghiệp mắc nhiều lỗi vi phạm về thuế và có thể bị xử phạt với số tiền rất lớn.

Trường yêu cầu ông T. đưa 250 triệu đồng để được giảm nhẹ mức xử phạt và điều chỉnh nội dung biên bản kiểm tra theo hướng có lợi cho doanh nghiệp. Trong số tiền này, Trường nói sẽ giữ lại 185 triệu đồng, phần còn lại sẽ được thể hiện trong biên bản xử phạt hành chính.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với Trường

Do thường xuyên bị gây áp lực, ông T. đã làm đơn tố giác gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ.

Theo sự sắp xếp của Trường, khoảng 17 giờ ngày 18-5, ông T. đến quán cà phê tại phường Hưng Phú để giao tiền. Khoảng 15 phút sau, lực lượng Công an TP Cần Thơ đã bắt quả tang Trường đang nhận 100 triệu đồng từ ông T. bên trong ô tô đậu trước quán cà phê.

Cơ quan Cảnh sát điều tra khám xét nơi làm việc của Trường

Cơ quan điều tra đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ tang vật cùng nhiều tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Tác giả: Ca Linh

Nguồn tin: Báo Người lao động