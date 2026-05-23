Kiểm điểm nữ văn thư "quên" gửi hồ sơ khiến 10 người lỡ cơ hội xét vào công chức

Ngày 23-5, ông Hồ Trung Kiên, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã tổ chức họp phê bình, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với một nữ văn thư phường do thiếu sót trong việc gửi văn bản đến Sở Nội vụ Đắk Lắk đề nghị tiếp nhận cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã vào làm công chức .

Phường Buôn Ma Thuột tổ chức kiểm điểm cá nhân "quên" gửi hồ sơ xét tuyển công chức cho 10 người



Theo ông Kiên, phường cũng kiểm điểm một công chức thuộc Phòng Văn hóa - Xã hội vì thiếu quyết liệt trong công tác tham mưu, chưa chủ động kiểm tra, đôn đốc, dẫn đến chậm trễ trong quá trình gửi văn bản, ảnh hưởng đến quyền lợi của một số cán bộ liên quan.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, trước đó, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk đã nhiều lần có văn bản đề nghị các địa phương đăng ký danh sách tiếp nhận người vào làm công chức.

Nhiều phường, xã đã hoàn tất thủ tục, riêng phường Buôn Ma Thuột "quên" gửi hồ sơ, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của 10 người có nguyện vọng xét tuyển.

Đến ngày 22-4, thiếu sót mới được phát hiện và văn bản được gửi bổ sung. Tuy nhiên, thời điểm này, Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức tỉnh Đắk Lắk đã họp, chốt danh sách ứng viên tham gia kỳ sát hạch.

Do quá hạn đăng ký, 10 cán bộ hoạt động không chuyên trách của phường Buôn Ma Thuột đã “mất suất” tham gia kỳ sát hạch công chức do tỉnh tổ chức từ ngày 5 đến 7-5.

Mới đây, Sở Nội vụ Đắk Lắk đã có văn bản gửi các địa phương về việc đăng ký tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách cấp xã vào làm công chức để tham gia kỳ sát hạch bổ sung, dự kiến diễn ra ngày 29-5.

Do đó, UBND phường Buôn Ma Thuột đã gửi danh sách 10 cán bộ từng “lỡ cơ hội” đến sở để được tham gia kỳ sát hạch bổ sung, nhằm đảm bảo quyền lợi theo quy định.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

