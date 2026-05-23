Nữ giáo viên tiểu học tử nạn thương tâm khi đang trên đường đến trường

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h10’ sáng cùng ngày tại km 1489+500 trên tuyến quốc lộ 1A qua địa phận thôn Bãi Giếng 3, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Trong lúc bà Lê Thị Ch (SN 1983, trú tại thôn Tân Phú, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) đang cầm lái xe máy BKS 79Z1-231.17 trên quốc lộ 1A tại lý trình nêu trên, đã xảy ra tai nạn với ô tô tải BKS 77H-053.06 kéo rơ moóc 43RM-009.78 do ông Huỳnh Tiến Phát (SN 1996, trú tại thôn Mỹ Lộc, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk), điều khiển chạy cùng chiều từ hướng Bắc vào Nam.

Hiện trường vụ tai nạn khiến một nữ giáo viên tử vong thương tâm.

Vụ tai nạn khiến bà Lê Thị Ch tử vong dưới bánh xe bên phải rơ moóc. Công an xã Cam Lâm khẩn trương bảo vệ hiện trường, phối hợp khám nghiệm, điều tra nguyên nhân để xử lý theo quy định pháp luật.

Một nguồn tin cho biết, bà Lê Thị Ch hiện là giáo viên Trường Tiểu học Cam Đức 2, xã Cam Lâm. Thời điểm xảy ra tai nạn, nữ giáo viên này đang trên đường đi xe máy đến trường.

