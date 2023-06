Hà Tĩnh hoàn thành chỉ tiêu thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Căn cứ số liệu thống kê của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an, đến ngày 27/6/2023 Công an Hà Tĩnh đã hoàn thành chỉ tiêu thu nhận và chỉ tiêu kích hoạt theo điện số 16/HT ngày 21/3/2023 của Bộ Công an về đẩy mạnh việc cấp mã định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân gắn chip và tài khoản định danh điện tử cho công dân trên toàn quốc với tổng thu nhận: 938.863/859.268; tổng kích hoạt 870.888/859.268.

Đồng chí Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng tổ Đề án 06 phát biểu tại hội nghị



Trong đó, đã thu nhận được 938.863 hồ sơ mức 2, đạt 109.3%; kích hoạt được 870.888 tài khoản định danh điện tử mức 2, đạt 101.4%. Một số đơn vị đã hoàn thành chỉ tiêu thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử trước thời gian cam kết như: Hương Khê, Can Lộc, Nghi Xuân, các đơn vị còn lại đã hoàn thành theo đúng chỉ tiêu được giao.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị



Theo đó, Hà Tĩnh là tỉnh thứ 2 trên cả nước hoàn thành việc cấp CCCD cho công dân đủ điều kiện và đứng thứ 4 toàn quốc về tỉ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử (là một trong 5 địa phương đầu tiên cả nước hoàn thành chỉ tiêu ĐDĐT do Bộ Công an giao).

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng tổ Đề án 06 tỉnh, ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định đây là thành quả, tinh thần nỗ lực của cấp uỷ chính quyền 13 huyện, thành phố, thị xã và cả hệ thống chính trị trên địa bàn, sự vào cuộc quyết liệt của các tổ chức quần chúng như: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, trong đó lực lượng Công an các cấp Công an tỉnh giữ vai trò thường trực nòng cốt trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Duy trì những kết qủa đã đạt được, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn lực lượng Công an tỉnh, các ban ngành và toàn hệ thống chính trị khắc phục những khó khăn còn gặp phải, tiếp tục phát huy những thành tích, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu Đề án 06 và các nhiệm vụ đảm bảo tình hình an ninh chính trị trên toàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.



Đồng thời, đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể rà soát, đề xuất khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua trên toàn địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị,Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định kết quả hoàn thành chỉ tiêu cấp tài khoản ĐDĐT đạt được là sự chung tay, đồng sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn với nhiều cách làm khoa học, sáng tạo, linh hoạt, căn cơ, bài bản dưới sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo.

Với phương châm vừa làm vừa tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn và khen thưởng, lực lượng Công an tỉnh luôn xác định việc thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 gắn liền với những tiện ích hướng tới phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính Nhà nước.



