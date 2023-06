Huyện Can Lộc phấn đấu hoàn thành 100% cài đặt định danh điện tử

Thời gian qua, việc thực hiện Đề án 06 được huyện Can Lộc tích cực triển khai, với nhiều kết quả tích cực. Tính đến nay, có 4 xã của huyện Can Lộc, gồm: xã Trung Lộc, Thanh Lộc, Thường Nga, Thượng Lộc đạt 100% về tỷ lệ cài đặt định danh điện tử.

Theo thống kê, huyện Can Lộc hiện đang xếp thứ 2 toàn tỉnh Hà Tĩnh về kích hoạt định danh điện tử cho người dân có đủ điều kiện trên địa bàn.

Huyện Can Lộc phấn đầu hoàn thành cài đặt định danh điện tử cho toàn bộ người dân trước 20/6/2023





Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 06, đảm bảo hoàn thành theo đúng chỉ tiêu do Bộ Công an và lãnh đạo UBND tỉnh giao, Công an huyện Can Lộc đã bám sát Mệnh lệnh của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và Lời kêu gọi Toàn dân đăng ký và sử dụng tài khoản ĐDĐT của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH, Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, Công an các xã, thị trấn triển khai nghiêm túc các nội dung, nhiệm vụ của Đề án 06; đưa nội dung kích hoạt tài khoản ĐDĐT vào nhiệm vụ trọng tâm cần chỉ đạo thực hiện.

Cùng với đó là triển khai linh hoạt, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, sáng tạo, khoa học, vừa tuyên truyền kết hợp vận động, thu nhận dữ liệu, bảo đảm tất cả công dân đủ điều kiện đang cư trú, học tập, làm việc trên địa bàn Hà Tĩnh đều được thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử, mục tiêu hoàn thành việc thu nhận và kích hoạt trước ngày 20/6/2023.

... Công an Can Lộc: "Làm hết việc, không hết giờ"

Với phương châm “làm hết việc, không hết giờ”, phát huy tối đa vai trò của lực lượng Công an ở cơ sở, nhiều cán bộ chiến sĩ đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để rà soát, thu nhận hồ sơ cấp CCCD và tạo lập tài khoản định danh điện tử.

Tin tưởng rằng việc thực hiện cài đặt định danh điện tử cho người dân đã và đang được triển khai quyết liệt, theo đúng tiến độ và hoàn thành đạt kế hoạch đề ra.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: phapluatplus.vn