Huyện đầu tiên của Hà Tĩnh hoàn thành chỉ tiêu cấp tài khoản định danh điện tử

Thực hiện Mệnh lệnh của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh về tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch sống” và hoàn thành chỉ tiêu thu nhận, hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử; Công an huyện Hương Khê đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 06 trên địa bàn, đảm bảo hoàn thành việc thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử đúng tiến độ, nhằm phục vụ lợi ích thiết thực của người dân và tiến xa hơn là thực hiện thắng lợi mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.

Với mục tiêu phấn đấu đến ngày 20/6/2023, huyện Hương Khê hoàn thành việc kích hoạt 100% tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn đã được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và mức độ 2. Theo đó, thời gian qua cùng với các đơn vị trong toàn tỉnh, Công an huyện Hương Khê và toàn hệ thống chính trị trên địa bàn đã quyết liệt triển khai nghiêm túc các nội dung, nhiệm vụ của Đề án 06; đưa nội dung kích hoạt tài khoản ĐDĐT vào nhiệm vụ trọng tâm cần chỉ đạo thực hiện, đặc biệt tổ chức thực hiện có hiệu quả Lời kêu gọi Toàn dân đăng ký và sử dụng tài khoản ĐDĐT của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh.

Đặc biệt, Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tăng cường lực lượng, phương tiện, máy móc tổ chức cấp CCCD, tài khoản định danh điện tử cho người dân xuyên suốt các ngày trong tuần. Đặc biệt trong các dịp lễ Công an huyện còn bố trí các điểm, cả điểm lưu động và điểm cố định để hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công dân ở các xã, thị trấn, các công dân khác đang sinh sống và học tập, lao động ở Hương Khê làm CCCD và đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Để hoàn thành nhiệm vụ, Công an huyện còn phối hợp với Công an các xã, thị trấn tổ chức nhiều tổ công tác, phương tiện đến tận nơi hỗ trợ người dân lên làm thủ tục cấp tài khoản định danh.

Với phương châm “làm hết việc, không hết giờ”, phát huy tối đa vai trò của lực lượng Công an ở cơ sở. Đặc biệt, với sự vào cuộc, đồng hành của cấp ủy chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể: Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ …phối hợp với lực lượng Công an trong tăng cường công tác tuyên truyền với tinh thần trách nhiệm cao nhất “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” từ huyện đến cơ sở nhiệt tình hăng hái, tâm huyết, vừa làm vừa giải thích sự cần thiết phải kích hoạt tài khoản định danh điện tử VneID mức độ 2 đối với người dân, hỗ trợ, giúp đỡ người dân đến kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

“Mỗi xã, thị trấn trên địa bàn thành lập các tổ công tác có nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt tài khoản định danh điện tử. Chủ động phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa phát thanh, truyền thanh tại từng địa phương và qua mạng xã hội Zalo, Facbook về mục đích, ý nghĩa, nội dung, quy trình, những lợi ích thiết thực của việc đăng ký tài khoản định danh để nhân dân nâng cao nhận thức, cùng đồng hành trong việc đăng ký, thực hiện. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện thuận lợi nhất để người dân tham gia đăng ký tài khoản định danh điện tử được dễ dàng, thuận tiện và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.” - đồng chí Thượng tá Uông Công Đức, Phó Trưởng Công an huyện chia sẽ thêm về giải pháp để đơn vị hoàn thành chỉ tiêu cấp tài khoản định danh đầu tiên trên địa bàn toàn tỉnh.

Với quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và bằng nhiều cách làm khoa học, sáng tạo, đến ngày 17/6/2023, toàn huyện Hương Khê đã kích hoạt 65.232 tài khoản (đạt 100.22%) theo chỉ tiêu kích hoạt tài khoản định danh điện tử ĐDĐT của Công an tỉnh. Trong 21 xã cấp tỉnh hoàn thành chỉ tiêu kích hoạt ĐDĐT, Hương Khê có đến 04 xã hoàn thành và vượt chỉ tiêu kích hoạt ĐDĐT : xã Phúc Đồng (105%), Hương Trà (100,1%), Thị trấn (100,9%), Hương Liên (101,9%).

Với các giải pháp quyết liệt đã triển khai, huyện Hương Khê là đơn vị đầu tiên trên địa bàn Hà Tĩnh hoàn thành chỉ tiêu cấp tài khoản định danh điện tử cho công dan đủ điều kiện theo chỉ tiêu của Bộ Công an giao trước 3 ngày (chỉ tiêu giao tới ngày 20/6). Đây là tiền đề tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi tham gia các giao dịch dân sự, cũng như các nhóm tiện ích khác trong mục tiêu chuyển đổi số quốc gia trong thời gian tới.

Tác giả: NGA NGUYỄN

Nguồn tin: congan.hatinh.gov.vn