Hà Tĩnh tổn hại nặng nề do bão số 5

Thống kê ban đầu của UBND tỉnh Hà Tĩnh, bão số 5 làm 1 người chết, 9 người bị thương. Toàn tỉnh có 7 ngôi nhà sập đổ, 1.200 nhà ngập sâu, 6.300 nhà tốc mái; 157 trường học, 5 cơ sở y tế, 7 công trình văn hóa bị hư hỏng nặng; gần 21.000 ha lúa hè thu, 1.600 ha hoa màu ngập úng, ngã đổ; hơn 2.400 ha cây lâu năm, cây ăn quả thiệt hại cùng 15.800 cây xanh gãy đổ. Bão cũng làm 4.000 tấn thủy sản hư hại, nhiều tàu cá bị chìm tại khu neo đậu.

Ngoài ra, hạ tầng điện bị tàn phá nặng nề với 240 cột điện gãy đổ, 20.000 m dây điện đứt khiến 64/69 xã phường mất điện. Thủy lợi, đê điều, giao thông nhiều nơi sạt lở, hư hỏng; 45 tấn lương thực bị ẩm ướt, 4 cầu và 2 cống giao thông hỏng nặng.

Cả hệ thống chính trị, người dân, lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh nỗ lực khắc phục sau bão.

Trước tình hình khó khăn cấp bách, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản báo cáo, kiến nghị Chính phủ và các bộ ngành Trung ương hỗ trợ khoảng 2.000 tỷ đồng. Trong đó, 650 tỷ đồng sửa chữa nhà cửa, công trình dân sinh, trường học, y tế, giao thông, thủy lợi cấp bách; 100 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch bệnh sau bão; 800 tỷ đồng nâng cấp hệ thống đê điều xung yếu.

Toàn tỉnh Hà Tĩnh có 157 cơ sở trường học hư hỏng nặng.





Ngoài ra, hệ thống hồ đập, công trình thủy lợi cũng bị hư hỏng nặng, Hà Tĩnh đề xuất hỗ trợ khoảng 560 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp hồ đập thủy lợi.

Hà Tĩnh đề nghị được hỗ trợ 150.000 lít hóa chất tiêu độc khử trùng, cung ứng giống cây trồng cho vụ Đông 2025 và vụ Xuân 2026 để khôi phục sản xuất.

