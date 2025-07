Hà Tĩnh: Dự kiến đến năm 2030 sẽ có 13 bến cảng

Theo báo cáo từ Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh, 6 tháng đầu năm 2025, Hà Tĩnh đã thu hút 20 dự án đầu tư, trong đó có 2 dự án FDI. So với cùng kỳ năm 2024, số lượng dự án tăng thêm 3 và tổng vốn đăng ký gấp 3 lần. Cũng trong 6 tháng đầu năm nay, đơn vị đã thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 10 dự án, trong đó có 8 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư 14.072 tỷ đồng và 2 dự án nước ngoài với tổng vốn đầu tư 12,93 triệu USD. Trong đó, một số dự án quy mô lớn được chấp thuận như: Khu đô thị mới tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc cũ (nay là xã Can Lộc) với tổng vốn đăng ký hơn 1.300 tỷ đồng; Công viên Nghĩa trang Thiên Cầm với tổng vốn đăng ký hơn 145 tỷ đồng; Khu dân cư An Hòa Thịnh tại xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn cũ (nay là xã Sơn Tiến) với tổng vốn đăng ký hơn 195 tỷ đồng… Đáng chú ý phải kể đến là 2 dự án có vốn FDI vào KKT Vũng Áng, bao gồm: Nhà máy sản xuất tinh luyện Ferro Chromnium Cacbon thấp Lirr Việt Nam và nhà máy sản xuất cây thông Noel nhân tạo. Thống kê đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Hà Tĩnh có hơn 1.550 dự án quy mô với tổng vốn đầu tư khoảng 550.000 tỷ đồng; trong đó có hơn 1.480 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư hơn 150.000 tỷ đồng; 73 dự án nước ngoài với tổng vốn đầu tư hơn 16,1 tỷ USD.