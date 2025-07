Hà Tĩnh: Đảng bộ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Nam Hồng Lĩnh tổ chức Đại hội lần thứ nhất

Đại tá Võ Quang Thiện, Phó bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh dự, chỉ đạo đại hội. Cùng dự có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và Bí thư Đảng ủy 27 xã, phường PTKV 1 - Nam Hồng Lĩnh.

Thời gian qua, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Ban chỉ huy PTKV 1 - Nam Hồng Lĩnh đã được tiến hành một cách bài bản, nghiêm túc và trách nhiệm, theo đúng tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 14-4-2025 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Quân khu 4 và Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh.

Là một đơn vị được thành lập mới, quá trình thực hiện nhiệm vụ còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ Ban chỉ huy PTKV 1 - Nam Hồng Lĩnh đã đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bước đầu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh cách mạng, chính quy, từng bước hiện đại.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tá Võ Quang Thiện, Phó bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả của Đảng bộ Ban chỉ huy PTKV 1 - Nam Hồng Lĩnh đạt được trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Ban chỉ huy PTKV 1 - Nam Hồng Lĩnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, sử dụng hiệu quả các công trình quân sự, quốc phòng; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chế độ nền nếp, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an ninh, an toàn khu vực phòng thủ. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Đồng thời, đơn vị nhanh chóng hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến, kế hoạch chiến đấu bảo vệ cơ quan, đơn vị và các kế hoạch khác theo đúng quy định.

Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ huy PTKV; chú trọng xây dựng, hoàn thiện quy chế làm việc của các tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng.

