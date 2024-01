Hà Tĩnh: Đột kích bắt quả tang nhóm đối tượng sử dụng ma tuý

Ngày 22/1, nguồn tin từ Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng về tội “Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Cơ quan công an bắt quả tang nhóm đối tượng đang sử dụng ma tuý. Ảnh: CA Thạch Hà



Theo tài liệu của cơ quan điều tra, sau khi nhận được nguồn tin của người dân về việc trên địa bàn xuất hiện một nhóm đối tượng thường xuyên mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Xác định tính chất của vụ việc, Công an huyện Thạch Hà đã tập trung lực lượng xác lập chuyên án đấu tranh. Tiến hành rà soát địa bàn, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện Trần Đình Luận (44 tuổi) và Trần Như Quý (27 tuổi, đều trú tại huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) có nhiều biểu hiện bất minh liên quan đến việc mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Sau một thời gian thu thập tài liệu, cơ quan công an xác định, các đối tượng thường sử dụng ma túy lưu động trên xe ô tô cá nhân hoặc tại các địa điểm được bảo vệ kiên cố nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Tối 18/1, tổ công tác do lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Ma túy Công an huyện Thạch Hà phối hợp với Công an xã Thạch Đài, Công an xã Thạch Long và Công an thị trấn Thạch Hà đã đột kích vào ngôi nhà tại thôn Gia Ngãi I (xã Thạch Long, huyện Thạch Hà) và bắt quả tang 4 đối tượng gồm Phan Văn Tuấn (44 tuổi, trú tại xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà); Nguyễn Khắc Toàn (35 tuổi, trú tại xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà) cùng Trần Đình Luận và Trần Như Quý đang có hành vi sử dụng ma túy tại phòng khách.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 0,0323 gam Methamphetamine và một số đồ vật, tài liệu có liên quan. Kết quả test nhanh, cả 4 đối tượng trên đều dương tính với ma túy tổng hợp.

... Đối tượng Nguyễn Khắc Toàn. Ảnh: CA huyện Thạch Hà



Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Khắc Toàn (35 tuổi, trú tại xã Lưu Vĩnh Sơn) là người đã trực tiếp bán ma túy cho các đối tượng trên sử dụng.

Qua khám xét chỗ ở của Toàn, cơ quan công an thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy tổng hợp dạng đá cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Tại cơ quan công an, các đối tượng trên đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập, Công an huyện Thạch Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án “Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Văn Tuấn, Trần Đình Luận, Trần Như Quý về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Nguyễn Khắc Toàn về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ xử lý hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý đối với Nguyễn Cao Tuấn.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Thạch Hà tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Cẩm Kỳ



Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết