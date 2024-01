Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý

Ngày 20/1, nguồn tin từ Công an xã Thanh Bình Thịnh (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), đơn vị vừa phát hiện và bắt quả tang 3 đối tượng đang có hành vi sử dụng chất ma tuý tại một hộ dân trên địa bàn.

Các đối tượng bị bắt tại hiện trường gồm: Phan Phi Hùng (20 tuổi), Trần Văn Hoàng (20 tuổi, cùng trú tại xã Thanh Bình Thịnh); Nguyễn Tuấn Thành (21 tuổi, trú tại xã An Dũng, huyện Đức Thọ).

Các đối tượng cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo đó, ngày 4/1, sau khi theo dõi di biến động của các đối tượng và sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân, Công an xã Thanh Bình Thịnh phối hợp đội nghiệp vụ Công an huyện Đức Thọ tiến hành bắt quả tang 3 đối tượng trên khi đang có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà bà Phan Thị Hải (trú tại xã Thanh Bình Thịnh).

...

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 3,3833 gam ma túy tổng hợp.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Đức Thọ làm rõ thêm đối tượng Phan Đình Mười (52 tuổi, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) trước đó có tham gia sử dụng trái phép chất ma túy cùng các đối tượng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Hoàng về 2 tội danh “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Phi Hùng, Nguyễn Tuấn Thành, Phan Đình Mười về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Hiện, Công an huyện Đức Thọ đang tiếp tục điều tra và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Cẩm Kỳ

Nguồn tin: daidoanket.vn