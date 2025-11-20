Lập tổ canh gác xuyên đêm, quyết liệt đấu tranh xử lý “cát tặc” ở Hà Tĩnh

Ngày 20/11, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý một thuyền vỏ thép mang số hiệu NA-2599 đang có hành vi khai thác cát trái phép trên sông La, đoạn qua thôn Văn Khang, xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh.

Đối tượng Võ Văn Tuấn tại cơ quan công an.



Theo hồ sơ, khoảng 1h30 ngày 17/11/2025, trong quá trình tuần tra kiểm soát, tổ công tác Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với UBND và Công an xã Đức Minh phát hiện một thuyền vỏ thép đang có hành vi khai thác cát trái phép trên sông La.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng xác định trên thuyền có Võ Văn Tuấn (SN 1984, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) là người điều khiển phương tiện và Cao Văn Hưng (SN 1982, xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh).

Tại thời điểm làm việc, cả 2 đối tượng không xuất trình được giấy tờ, hồ sơ liên quan chứng minh việc khai thác cát được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ thuyền vỏ thép NA-2599 cùng khoảng 18m³ cát được hút từ lòng sông để xử lý theo quy định.

Tang vật cơ quan chức năng thu giữ để điều tra.



Thời gian qua, tình trạng khai thác cát trái phép trên tuyến sông Ngàn Phố, sông La và sông Lam diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt tại xã Đức Minh.

Các đối tượng tổ chức hút cát bằng sà lan công suất lớn, cải hoán máy móc, lắp đặt động cơ ô tô để giảm tiếng ồn, lợi dụng đêm tối, mưa gió và địa hình sông phức tạp để hoạt động lén lút.

Điều đáng nói, mỗi khi phát hiện lực lượng chức năng, chúng lập tức tắt máy, thả trôi hoặc di chuyển sang địa phận giáp ranh, gây rất nhiều khó khăn cho công tác xử lý.

...

Trong bối cảnh đó, chính quyền xã Đức Minh và lực lượng công an xã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm và tập trung đấu tranh quyết liệt.

Công an xã cùng các lực lượng chức năng địa phương thay phiên canh gác xuyên đên bên bờ sông trong thời gian qua.



Ông Nguyễn Tiến Thắng, Chủ tịch UBND xã Đức Minh, cho biết, địa phương đã bố trí một chốt trực cố định tại bờ kè thôn Vĩnh Khánh từ đầu tháng 10/2025 đến nay. Nhiều ngày qua, bất kể nắng mưa, bão gió, lực lượng công an xã, thôn và an ninh cơ sở thay phiên canh gác xuyên đêm.

"Trước tình hình "cát tặc" ngày càng manh động và sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, địa phương tiếp tục duy trì trực 24/24 giờ, tăng cường mật phục trên các tuyến sông. Đồng thời, để đấu tranh hiệu quả với tội phạm này, xã đã phối hợp với lực lượng Công an tỉnh và đề xuất trang bị thêm phương tiện, thiết bị kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả xử lý", Chủ tịch UBND xã Đức Minh cho biết.

Chốt canh gác được lập tại bờ kè thôn Vĩnh Khánh.

Công an xã cũng hạ thủy xuồng máy chuyên dụng, sẵn sàng cơ động truy bắt ngay khi phát hiện sà lan hút cát trái phép xuất hiện trên sông.

Vì vậy, việc bắt giữ được 2 đối tượng cùng tang vật khoảng 18m³ cát được hút từ lòng sông tại xã Đức Minh là hiệu quả bước đầu của tổ công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản được xã thành lập. Đây cũng là động thái cảnh báo các đối tượng "cát tặc", đồng thời khuyến cáo người dân không tham gia, không tiếp tay cho hoạt động khai thác, vận chuyển cát trái phép.

"Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng, bám chốt, tuần tra xuyên đêm và sử dụng mọi biện pháp hợp pháp để xử lý các vi phạm, nhằm kiểm soát tốt hơn tình trạng khai thác cát trái phép, góp phần bảo vệ tài nguyên khoáng sản, giữ vững an ninh trật tự và quyền lợi của người dân trên địa bàn", ông Thắng thông tin.

