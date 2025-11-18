Hà Tĩnh có tân Chủ tịch UBND và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Sáng 18/11, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII tổ chức Kỳ họp thứ 33 (kỳ họp chuyên đề).

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định. Ảnh: BHT.



Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Hà Tĩnh thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đối với ông Võ Trọng Hải vừa được Ban Bí thư điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Trần Tú Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh cũng tiến hành các quy trình bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Dương Tất Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: BHT.



Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt các đồng chí được bầu tại kỳ họp, ông Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, tân Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tin tưởng, giao trọng trách người đứng đầu chính quyền tỉnh Hà Tĩnh.

...

Trên cương vị Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Phan Thiên Định khẳng định tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thực hiện đúng chức trách quyền hạn theo Hiến pháp và pháp luật.

Ban Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh chúc mừng tân Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Tất Thắng. Ảnh: BHT.



Tiếp tục bám sát các nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; chủ động sâu sát cơ sở; lắng nghe tiếng nói của người dân; thống nhất ý chí và hành động để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thiết thực, hiệu quả. Trước mắt, tập trung triển khai các nhiệm vụ giải pháp phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.

Ông Phan Thiên Định mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự giám sát, đồng hành của HĐND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ, các đoàn thể, và sự ủng hộ, chung sức của nhân dân toàn tỉnh để cùng xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Ông Phan Thiên Định SN 1971, quê ở phường Thuận An, TP Huế. Ông là Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật. Ngày 3/10/2025, ông được Đại hội Đảng bộ TP Huế lần thứ XVII bầu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030. Ngày 17/10/2025, ông Phan Thiên Định được HĐND TP Huế nhiệm kỳ 2025-2030 bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Huế nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 17/11, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, phân công, chỉ định ông Phan Thiên Định - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế, giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030.

