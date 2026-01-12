Tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô trên đường tránh quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh làm 4 người bị thương

Cụ thể, khoảng 9h10 ngày 12/1, tại Km 577+800, tuyến tránh QL1, đoạn qua phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, xe container BKS 99C-077.5x kéo theo rơ-moóc BKS 98RM-035.5x di chuyển theo hướng Bắc - Nam đã va chạm với xe ô tô con BKS 38A-580.9x.

Cùng thời điểm, xe ô tô tải BKS 29E-350.4x và xe ô tô khách BKS 17B-012.6x đang lưu thông cùng chiều phía trước cũng bị liên đới trong vụ va chạm.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 xe ô tô trên quốc lộ 1 tuyến tránh Hà Tĩnh làm 4 người bị thương

...



Vụ tai nạn khiến bốn người bị thương, trong đó ba nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu, một người bị thương nặng mắc kẹt trong xe ô tô con. Ba phương tiện bị hư hỏng, riêng xe ô tô con hư hỏng nặng. Vụ việc không gây thiệt hại đối với tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ.

Do tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm, giao thông trên tuyến tránh bị ách tắc nghiêm trọng theo cả hai chiều di chuyển. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, mặt đường êm thuận, hệ thống an toàn giao thông đầy đủ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Hạt Quản lý đường bộ Đèo Ngang đã phối hợp với Văn phòng QLĐB II.3, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh và chính quyền địa phương khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, đảm bảo giao thông và điều tiết phương tiện tại hai đầu tuyến.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: N.T

Nguồn tin: anninhthudo.vn