Hà Tĩnh: Chi hơn 25 tỷ đồng sửa chữa cầu tràn trên Quốc lộ 8C

Cầu tràn Lâm Lĩnh tại Km122+729 trên tuyến Quốc lộ 8C là công trình giao thông quan trọng phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân khu vực. Tuy nhiên, hiện nay công trình đã xuống cấp, không đáp ứng yêu cầu khai thác.

Cầu được xây dựng với dạng tràn thấp, cao độ mặt cầu thấp hơn mực nước lũ, do đó vào mùa mưa bão thường xuyên xảy ra tình trạng nước tràn qua mặt cầu, gây chia cắt giao thông. Mặt cầu hư hỏng, trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao, đặc biệt trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Công trình nằm trên địa bàn các xã Sơn Giang và Sơn Hồng là khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ, địa hình phức tạp, lưu lượng nước lớn.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết: “Việc sửa chữa, nâng cấp cầu tràn Lâm Lĩnh là hết sức cần thiết nhằm đảm bảo điều kiện khai thác an toàn; Nâng cao độ cầu, tăng khả năng thoát lũ, hạn chế tình trạng ngập, chia cắt giao thông trong mùa mưa lũ; Xóa bỏ điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên tuyến Quốc lộ 8C; Đảm bảo giao thông thông suốt phục vụ dân sinh, cứu hộ cứu nạn và phòng chống thiên tai; Phù hợp với định hướng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông khu vực miền núi”.

Cầu tràn Lâm Lĩnh tại Km122+729 trên tuyến Quốc lộ 8C được nối giữa hai xã Sơn Giang, Sơn Hồng.

Theo đó, Công ty CP quản lý và xây dựng công trình giao thông 487 (Phường Trường Vinh, Nghệ An) được lựa chọn thi công dự án, thời gian thực hiện 180 ngày. Trong quá trình thi công, các đơn vị sẽ tổ chức phân luồng hợp lý, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, đồng thời tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện nhằm bảo vệ kết cấu hạ tầng sau sửa chữa, nâng cấp.

Sau khi được sửa chữa, nâng cấp, công trình dự kiến đảm bảo phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt quanh năm; Giảm thiểu ùn tắc, gián đoạn giao thông trong mùa mưa lũ; Tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất, lưu thông hàng hóa, nâng cao đời sống nhân dân khu vực các xã Sơn Giang, Sơn Hồng và vùng lân cận.3.

Tác giả: Nguyễn Đức

Nguồn tin: banduong.vn