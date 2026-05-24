Đề xuất áp giá điện theo khung giờ cao điểm mới ngay trong tháng 6

Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia (NSMO) dẫn dự báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ bước vào đợt nắng nóng rất gay gắt từ ngày 23-5 đến 27-5.

NSMO đề xuất áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường mới ngay trong tháng 6-2026.

Dự báo phụ tải của hệ thống điện miền Bắc trong tuần tới ở mức xấp xỉ 29.000 MW, cao hơn 9,8% so với mức kỷ lục ghi nhận ngày 15-5.

Năm 2026, dưới tác động của hiện tượng El Nino, các đợt nắng nóng diện rộng cường độ cao dẫn đến nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao, đặt áp lực lớn lên công tác điều độ, vận hành hệ thống điện Quốc gia.

Một thách thức lớn của hệ thống điện miền Bắc nói riêng và quốc gia nói chung trong mùa khô là khi nắng nóng diễn ra trên diện rộng và kéo dài, đỉnh phụ tải có xu hướng chuyển sang khung giờ tối (20 giờ -23 giờ), thậm chí cao hơn cả cao điểm ban ngày.

Khung giờ cao điểm tối cũng là giai đoạn hệ thống chịu áp lực rất lớn do không còn nguồn điện mặt trời hỗ trợ, trong khi nhiều nhà máy thủy điện nhỏ cũng không đủ nước để phát điện…

Trước bối cảnh điều kiện thời tiết cực đoan, NSMO đã phối hợp cùng các đơn vị trong hệ thống chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án vận hành, chuẩn bị và sẵn sàng các kịch bản vận hành nhằm đảm bảo cung ứng điện trong các ngày nắng nóng.

Ngoài ra, để phù hợp với đặc tính phụ tải mùa hè, NSMO đã đề xuất áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường mới ngay trong tháng 6-2026 nhằm điều tiết nhu cầu sử dụng điện khỏi giờ cao điểm từ 17 giờ 30 đến 22 giờ 30.

Giá điện theo khung giờ cao điểm mới, người dùng nào cần chú ý?

Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 963 ngày 22-4 quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia.

Khung giờ cao điểm áp dụng các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy, từ 17 giờ 30 đến 22 giờ 30 (5 giờ/ngày); ngày Chủ nhật không có giờ cao điểm.

Khung giờ bình thường áp dụng các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy: Từ 6 giờ 00 đến 17 giờ 30 và từ 22 giờ 30 đến 24 giờ 00 (13 giờ/ngày). Ngày Chủ nhật: Từ 6 giờ đến 24 giờ (18 giờ/ngày).

Khung giờ thấp điểm áp dụng: Từ 0 giờ đến 6 giờ tất cả các ngày trong tuần (6 giờ/ngày).

Như vậy, giờ cao điểm sẽ dồn vào buổi tối, áp dụng 6 ngày trong tuần thay vì áp dụng theo khung giờ như hiện nay là từ 9 giờ 30 - 11 giờ 30 (2 giờ) và từ 17 - 20 giờ (3 giờ) các ngày từ thứ 2 đến thứ Bảy.

Về thời điểm áp dụng, Cục Điện lực dẫn quy định tại điểm a khoản 1 Điều 20 Thông tư số 60 năm 2025 của Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện, khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia theo Quyết định số 963 sẽ được áp dụng khi thực hiện điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân gần nhất sau khi Quyết định 14 năm 2025 ngày 29-5-2025 của Thủ tướng về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện có hiệu lực thi hành.

Theo Bộ Công Thương, khung giờ cao điểm của biểu giá điện này sẽ tác động đến các phụ tải sản xuất đang áp dụng công tơ 3 giá, tức biểu giá điện theo giờ, theo hướng khuyến khích chuyển nhu cầu sử dụng điện, nhất là ở một số ngành như sắt thép, xi măng, chế biến thực phẩm… từ giờ cao điểm sang giờ thấp điểm.

Tác giả: Lê Thúy

Nguồn tin: Báo Người lao động