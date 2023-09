Hà Tĩnh: Bổ nhiệm 65 Điều tra viên đối với Công an cấp xã

Chiều 25/9, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về bổ nhiệm điều tra viên đối với Trưởng, Phó trưởng Công an cấp xã.

Việc bổ nhiệm nhằm nâng cao hiệu quả và phát huy vai trò của Công an cấp xã trong phòng, chống tội phạm nói chung, công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm nói riêng, đáp ứng yêu cầu giải quyết vụ việc ngay tại địa bàn cơ sở theo Hướng dẫn số 15 ngày 29/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bố trí Điều tra viên Công an cấp xã.

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm.

Căn cứ vào yêu cầu thực tế tại địa phương và rà soát, xem xét nhu cầu giải quyết các vụ việc tại cơ sở trong giai đoạn hiện nay, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ký các quyết định Bổ nhiệm điều tra viên công an cấp xã đối với 65 đồng chí; Trong đó Trưởng Công an cấp xã gồm 43 đồng chí và 22 đồng chí Phó Trưởng Công an cấp xã.

65 Điều tra viên cấp xã được bổ nhiệm trong đợt này.



Phát biểu tại lễ công bố, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Phong nhấn mạnh: Việc bổ nhiệm điều tra viên là Trưởng, Phó Công an xã là chủ trương đúng đắn, nhu cầu cấp thiết, đáp ứng kịp thời yêu cầu trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ngay từ cấp cơ sở, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả và phát huy vai trò của Công an cấp xã trong phòng, chống tội phạm nói chung, công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, từng bước xây dựng lực lượng Công an cấp xã thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tác giả: Thành Nam

Nguồn tin: Pháp Luật Plus