Hà Tĩnh: B/ắ/t nóng đối tượng c/ư/ớ/p gi/ậ/t chỉ sau chưa đầy 2 tiếng g/â/y á/n

Your browser does not support the video tag.

Đối tượng cướp điện thoại rồi lên xe bỏ trốn. Nguồn clip Phan Xuân Hồng.

Chiều 16/8, Thượng tá Trần Thanh Tuấn, Trưởng công an xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an xã Tứ Mỹ bắt nóng đối tượng cướp tài sản của một hộ dân trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 13h10p ngày 16/8/2025, Công an xã Đức Thọ nhận tin báo của anh Trần Ngọc Sơn (SN 1994), trú TDP 8, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh về việc có một đối tượng cướp tài sản.

Đối tượng mặc quần áo màu đen và đeo khẩu trang đi một xe máy Wave màu xanh vào gặp nhân viên của tiệm sửa chữa điện thoại hỏi mua một chiếc điện thoại iphone pro 14 max trị giá 17 triệu đồng. Khi nhân viên đang giới thiệu sản phẩm, đối tượng đã giật lấy chiếc điện thoại và nhảy lên xe chạy mất.

...

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Đức Thọ đã triển khai lực lượng truy xét nóng phối hợp với phòng PC02, Công an xã Tứ Mỹ, Công an xã Hương Sơn tiến hành điều tra.

Đối tượng Nguyễn Đức Bình tại cơ quan công an.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến 15h cùng ngày, Công an xã Đức Thọ đã xác định đối tượng thực hiện hành vi cướp điện thoại là Nguyễn Đức Bình (SN 2005, trú thôn 3 xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh).

Ngay sau đó, tổ công tác Công an xã Đức Thọ đã phối hợp với các đơn vị tiến hành bắt giữ đối tượng khi y đang lấn trốn tại thôn 3, xã Tứ Mỹ. Hiện, cơ quan công an đang lấy lời khai đối tượng để hoàn thiện hồ sơ vụ án.

Tác giả: Quốc Hoàn - Hồ Thắng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn