Hà Tĩnh: Bão số 5 làm 1 người chết, 9 người bị thương

Toàn tỉnh có hơn 6.000 nhà bị tốc mái.



Trước đó, vào lúc 16h30 ngày 24/8, trong lúc chằng néo lại mái nhà, phòng chống bão số 5, ông H.H.Q (SN 1968, thôn Bình Sơn, xã Kim Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) không may rơi xuống đất, bị thương nặng, phải đến Trung tâm Y tế Hương Sơn cấp cứu. Đến khoảng 22h30, ông Q không qua khỏi.

Ngày 25/8, ông T.Đ.T (ở thôn 3, xã Kim Hoa) cũng bị rơi xuống đất khi buộc dây chống tốc mái nhà. Hậu quả, ông T. phải nhập viện vì chấn thương sọ não.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của bão số 5 đã khiến 7 nhà bị sập đổ, 1.200 nhà bị ngập sâu, 6.300 nhà bị tốc mái; 47 trường học, 5 cơ sở y tế, 7 công trình văn hoá bị hư hỏng;

Khoảng 21.000ha lúa hè thu, 1.600ha hoa màu bị ngập, ngã đổ, 4.000 tấn thuỷ sản bị thiệt hại; hàng chục nghìn cây xanh gãy đổ; nhiều tuyến giao thông, công trình thủy lợi, lưới điện, thông tin liên lạc bị hư hại.

Theo dự báo, Hà Tĩnh tiếp tục có mưa lớn, một số khu vực thấp trũng, ven sông khả năng sẽ ngập cục bộ do mực nước các sông dâng cao.

Tác giả: Mai Liễu

Nguồn tin: laodongthudo.vn