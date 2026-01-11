Triệt phá đường dây mua bán nhân viên “rót bia, bấm bài” dưới 16 tuổi

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng trinh sát phát hiện nhiều hoạt động mua bán người dưới 16 tuổi núp bóng massage, karaoke... do nhiều đối tượng điều hành tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước, trong đó có địa bàn tỉnh Lào Cai. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi; lợi dụng triệt để mạng internet qua các ứng dụng mạng xã hội như: Facebook, Zalo, Telegram... để tuyển mộ nhân viên.

Hoa và Vinh.

Lực lượng Công an đã giải cứu 21 nạn nhân.

... Các đối tượng trong vụ án



Sau một thời gian thu thập chứng cứ, ngày 8/1, Ban chuyên án đã huy động lực lượng phá án và đồng loạt khám xét, triệu tập các đối tượng tại địa bàn phường Lào Cai - tỉnh Lào Cai; xã Tân Minh - TP Hải Phòng và phường Song Liễu - tỉnh Bắc Ninh. Kết quả, đã triệu tập và bắt giữ 10 đối tượng nghi vấn có liên quan, đồng thời giải cứu 21 trường hợp là nạn nhân bị mua bán.

Quá trình đấu tranh xác định, các đối tượng: Đặng Văn Vinh, SN 1997, trú tại phường Phú Liễn, TP Hải Phòng; Phạm Thị Hoa, SN 1992, trú tại xã Tân Minh, TP Hải Phòng; Nguyễn Anh Tuấn, SN 1999 trú tại xã Mậu A, tỉnh Lào Cai; Lô Minh Quang, SN 2006, trú tại xã Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, sau khi tuyển mộ được nhân viên phục vụ cho việc rót bia, bấm bài trên các quán karaoke, đã ép buộc nhân viên nhận các khoản nợ, nếu nạn nhân không muốn làm nữa thì chúng sẽ kết nối chuyển giao cho các nhóm khác, đồng thời yêu cầu “chủ mới” thanh toán các khoản nợ của nạn nhân. Đây là hình thức biến tướng của việc chuyển giao người để nhận tiền.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 8/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ đối với Đặng Văn Vinh, Nguyễn Anh Tuấn, Lô Minh Quang và Phạm Thị Hoa để điều tra làm rõ.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng có liên quan trong đường dây để xử lý theo quy định của pháp luật.



Tác giả: Tống Huệ - Quỳnh Trang

Nguồn tin: cand.com.vn