Chang Mây trở thành tâm điểm bàn luận của dân mạng sau ồn ào bị bạn trai nhiếp ảnh gia tố ngoại tình. Phía nữ diễn viên phủ nhận các thông tin từ phía người này và khẳng định đang làm việc với luật sư, lập vi bằng về việc đăng tải thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng tới danh dự, công việc của Chang Mây.

Sau khi sự việc nổ ra vào tối 9/1, các tài khoản mạng xã hội của Chang Mây bị "tấn công". Dưới các bài đăng gần nhất của nữ diễn viên, nhiều tài khoản mạng để lại bình luận tiêu cực, chỉ trích.

Trước làn sóng ý kiến trái chiều, Chang Mây vẫn duy trì trang cá nhân ở chế độ công khai, không giới hạn bình luận. Nữ diễn viên cũng chưa lên tiếng thêm về vụ việc ồn ào trên.

Chang Mây bị công kích sau lùm xùm tình ái. Ảnh: FBNV.

Chang Mây tên thật là Nguyễn Quỳnh Trang, sinh năm 2001 tại Hà Nội. Cô từng nổi tiếng với danh xưng "hot girl mùa thi" tại kỳ thi THPT năm 2019. Chang Mây sau đó thử sức diễn xuất, tham gia một số phim truyền hình như Hương vị tình thân, Mặt nạ gương hay gần đây là Cách em 1 milimet, Gia đình trái dấu.

Ngày 9/1, cô bị nhiếp ảnh gia Bắc Vũ đăng tải bài viết tố "cắm sừng" trong thời gian hai người hẹn hò. Anh khẳng định muốn lên tiếng để làm rõ mọi chuyện, đồng thời cho rằng Chang Mây không chỉ có hành vi sai trái với riêng anh mà còn làm điều tương tự trong những mối quan hệ trước đó.

Bắc Vũ là gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội, hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nội dung và hình ảnh. Anh được biết đến với vai trò nhiếp ảnh gia/producer cho các bộ ảnh, video thời trang, giải trí

