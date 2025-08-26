Bão số 5 gây mưa lớn, Hà Tĩnh di dời 17.000 người đến nơi an toàn

Đêm qua khu vực đất liền Hà Tĩnh xuất hiện gió rất mạnh, kèm theo mưa to, gây hư hỏng nhiều nhà cửa, cây xanh đổ gãy. Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng người dân, Hà Tĩnh đã tổ chức di dời trên 7.000 hộ với 17.000 người đến nơi an toàn. Bà Dương Thị Dong ở thôn Chùa, xã Thiên Cầm, là vợ liệt sĩ, và đang bị bệnh hiểm nghèo. Nhờ có sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể, bà đã được đưa đi sơ tán cùng với người dân địa phương đến Nhà nghỉ dưỡng Thiên Cầm từ sáng qua (25/8), tránh trú bão.

Bà Trần Thị Liên người dân xã Thiên Cầm được sơ tán đến nơi an toàn cho biết: “Đến đây tránh trú bão, bão mạnh thế này có lo cũng không được. Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, chỉ biết cảm ơn các cấp chính quyền, lực lượng công an, đoàn thể đã hỗ trợ nhân dân chúng tôi”.

Cũng trong chiều tối qua (25/8), tại Sở Chỉ huy tiền phương (đóng ở Quân khu 4), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp tục chủ trì giao ban với các điểm cầu, các địa phương, để chỉ đạo công tác ứng phó cơn bão số 5.

Sau khi nghe các đơn vị, địa phương báo cáo tình hình ứng phó bão số 5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh, cơn bão số 5 đang rất mạnh với cấp 12 -13, giật cấp 17. Đây là cơn bão hết sức nguy hiểm, vì thế phải thực hiện nghiêm quan điểm là không chủ quan, lơ là, phải chủ động phòng ngừa.

... Người dân xã Thiên Cầm được đưa đến tránh trú bão tại nhà nghỉ dưỡng Thiên Cầm.

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ghi nhận sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của các tỉnh, thành. Phó Thủ tướng đề nghị các tỉnh, thành tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, quan trọng nhất là bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân; tiếp tục rà soát, di dời người dân những nơi có nguy cơ mất an toàn đến nơi tránh trú bão; trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch UBND tỉnh phải trưng dụng các vật tư, phương tiện, thiết bị của các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân để kịp thời ứng phó, khắc phục thiệt hại do bão.

Khẳng định, cơn bão số 5 là cơn bão hết sức nguy hiểm, vì vậy, Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương xác định tinh thần phòng ngừa cao nhất, hành động khẩn trương, quyết liệt, giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra. Ngay khi có thông tin mới hoặc diễn biến bất thường của bão, các ban chỉ huy khu vực phòng thủ dân sự cần chủ động báo cáo, cập nhật thông tin sớm, giúp công tác chỉ đạo, điều hành, ứng phó được chính xác, kịp thời và hiệu quả hơn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng tại chỗ phản ứng nhanh, quyết liệt, linh hoạt theo phương châm “4 tại chỗ”.

Tác giả: Sỹ Đức

Nguồn tin: Báo VOV