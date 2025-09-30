Hà Tĩnh báo công dâng Bác trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh

Sáng nay (30/9), tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh thuộc phường Thành Sen (Hà Tĩnh), cấp ủy, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Lễ dâng hương, báo công dâng Bác trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đoàn tham gia Lễ dâng hương, báo công có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Đoàn đại biểu tham gia Lễ dâng hương, báo công dâng Bác.



Báo cáo tại Lễ dâng hương, báo công cho thấy, những năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh đã đoàn kết, chung sức đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định nêu gương tiếp tục đi vào chiều sâu.

Buổi lễ được tổ chức trang nghiêm, xúc động.



Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định. Bộ máy tổ chức trong hệ thống chính trị và đơn vị hành chính được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tăng cường; công tác tập hợp và vận động Nhân dân, có nhiều chuyển biến tích cực. Việc triển khai các Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị khóa XIII được chỉ đạo thực hiện kịp thời, quyết liệt.

...

Đáng chú ý, kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh hồi phục nhanh, duy trì đà tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; quy mô nền kinh tế gấp 1,5 lần so với năm 2020; thu ngân sách tăng 1,6 lần so với giai đoạn 2016-2020; kết cấu hạ tầng từng bước được hoàn thiện. Khu kinh tế Vũng Áng đã phát huy vai trò trung tâm; tỉnh đã thu hút thêm nhiều dự án đầu tư tạo động lực phát triển mới.

Lễ được tổ chức tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.





Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt kết quả tích cực. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; chính sách an sinh xã hội đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; đối ngoại và hợp tác quốc tế được tăng cường, mở rộng.

Đến thời điểm này, Hà Tĩnh đã hoàn thành đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, đảm bảo đúng quy định, tạo tiền đề thuận lợi để tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX sẽ khai mạc vào sáng ngày 1/10/2025.

Đoàn đại biểu trước lễ dâng hương.



"Trong giờ phút thiêng liêng này, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh xin bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công ơn trời biển của Bác và sự hy sinh to lớn của các vị tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã anh dũng chiến đấu, cần cù lao động, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Toàn thể Đại biểu đại hội xin nguyện hứa với Bác, sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, đổi mới sáng tạo, nỗ lực phấn đấu xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước vững vàng, tự tin bước vào kỷ nguyên mới" - Báo cáo tại Lễ báo công dâng Bác nhấn mạnh.

Tác giả: Bùi Tiến

Nguồn tin: Báo BVPL