Hà Tĩnh: Ám ảnh cung đường “tử thần”

Your browser does not support the video tag.

Video: Xe container, xe đầu kéo hoạt động hết công suất trên tuyến Tỉnh lộ 552 huyện Đức Thọ nối với tỉnh Nghệ An

Sau gần 3 năm cầu Thọ Tường ở huyện Đức Thọ khánh thành đưa vào sử dụng, tuyến Tỉnh lộ 552 nối với tỉnh Nghệ An trở nên thông thương. Mỗi ngày có hàng nghìn lượt phương tiện ô tô, nhất là xe container, xe đầu kéo “siêu trường, siêu trọng” qua lại.

Qua tìm hiểu được biết, hầu hết các phương tiện vận tải cỡ lớn lưu thông trên tuyến đường này chủ yếu để “né” trạm thu phí BOT cầu Bến Thủy. Lưu lượng phương tiện vận tải tăng cao, nhiều lái xe thiếu ý thức lại thường xuyên phóng nhanh vượt ẩu, gây nên những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc.

Vụ tai nạn vào ngày 17/4 trên tuyến Quốc lộ 15 A nối với Tỉnh lộ 552 làm 2 người phụ nữ thương vong

Gần đây nhất, từ ngày 12-17/4 trên tuyến Tỉnh lộ 552 đoạn từ ngã tư xã Liên Minh đến vòng xuyến Quốc lộ 8A thị trấn Đức Thọ đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông giữa xe tải cỡ lớn và xe máy, khiến 2 người tử vong, nhiều người phải đi cấp cứu. Ngoài ra tại ngã tư xã Liên Minh và ngã tư chợ Hôm ở hai đầu cầu Thọ Tường xảy ra nhiều vụ va chạm gây thương tích cho người, làm hư hỏng phương tiện.

“Xe container, xe đầu kéo chạy liên tục suốt ngày đêm đã gây ra những vụ tai nạn đau lòng. Tiếng còi xe inh ỏi, xe tải trọng lớn, phóng nhanh khiến nhà cửa rung lắc, người dân mất ăn, mất ngủ vì lo sợ tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào”, chị Nguyễn Thị Hiên ở xã Liên Minh, huyện Đức Thọ lo lắng nói.

Nhiều phương tiện vận tải cỡ lớn bất chấp nguy hiểm, thường xuyên phóng nhanh, vượt ẩu tại ngã tư xã Liên Minh, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông

Qua quan sát, hai đầu cầu Thọ Tường là khu vực rất đông dân cư sinh sống và có nhiều tuyến nhánh vào các khu dân cư. Đặc biệt tại đây có chợ Hôm, người và phương tiện ra vào tấp nập, thường xuyên gây nên ùn tắc giao thông.

Vết phanh trượt dài trên gờ giảm tốc, điều đó cho thấy tốc độ di chuyển của phương tiện vận tải rất nhanh

...

Mặc dù hai đầu cầu Thọ Tường đã có dải phân cách liền và gờ giảm tốc. Vậy nhưng, nhiều xe container, xe đầu kéo vẫn bất chấp quy định lấn làn, phóng nhanh, vượt ẩu, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Trao đổi với phóng viên Báo Kinh tế và Đô thị, Chủ tịch UBND xã Liên Minh Nguyễn Quốc Hoạt cho biết, ngã tư Liên Minh đường chật hẹp, người và phương tiện qua lại đông, đặc biệt là xe ô tô tải cỡ lớn nên rất nguy hiểm.

“Địa phương đã từng kiến nghị lên huyện Đức Thọ và các cấp, ngành liên quan về phương án lắp đèn tín hiệu giao thông, nhưng vì đường đầu cầu Thọ Tường dốc nên không khả thi. Vì vậy, theo tôi ngành đường bộ cần khảo sát, nghiên cứu, khẩn trương lắp đặt các biển báo hạn chế tốc độ; có thể lắp đặt thêm hệ thống camera giám sát, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn”, ông Nguyễn Quốc Hoạt cho biết thêm.

Các phương tiện di chuyển trên tuyến Tỉnh lộ 552 rất lộn xộn, nguy cơ tai nạn giao thông luôn tiềm ẩn

Người tham gia giao thông luôn lo lắng, bất an vì cung đường thường hay xảy ra tai nạn. Trong khi đó, các biện pháp tuyên truyền, nhắc nhỡ và cảnh báo tại những “điểm đen” giao thông gần như vẫn chưa được các cơ quan chức năng quan tâm thực hiện.

Đường chật hẹp, nhà cửa, hàng quán mọc lên san sát, biển báo giao thông bị cây cối che lấp, không phát huy tác dụng

Thiếu tá Nguyễn Thành Chung - Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Đức Thọ cho biết, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông. Trong đó chú trọng tập trung cao cho kiểm tra nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, chạy lấn làn đối với xe container, xe đầu kéo đường dài. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.

“Các tổ công tác tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các chủ phương tiện giảm tốc độ, chú ý quan sát khi tham gia giao thông, nhất là khu vực hai đầu cầu Thọ Tường. Cùng với đó, chúng tôi tiếp tục rà soát lại các công trình hạ tầng giao thông để kiến nghị với các cấp, ngành liên quan có phương án xử lý, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông”, Thiếu tá Nguyễn Thành Chung thông tin.

Kiểm soát, xử lý phương tiện vận tải vi phạm Luật Giao thông trên tuyến Tỉnh lộ 552 là hết sức cần thiết, tạo tâm lý yên tâm cho người tham gia giao thông

Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý xe container, xe đầu kéo vi phạm Luật Giao thông trên tuyến Tỉnh lộ 552 nối với Quốc lộ 15A ở huyện Đức Thọ là hết sức cần thiết. Có như vậy mới phòng ngừa, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, mọi người không còn lo lắng, bất an, ám ảnh với cung đường “tử thần”.

Tác giả: Văn Chương

Nguồn tin: kinhtedothi.vn