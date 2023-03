Hà Tĩnh: Cung đường vàng xe “khủng long” né trạm

Thời gian gần đây, người dân huyện Lộc Hà, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) dọc tuyến đường ven biển thấy lạ, khi xe ô tô trên tuyến đường này nhộn nhịp khác thường, nhất là mật độ xe “khủng long” như container, xe kéo rơ móc, xe tải… biển số ngoại tỉnh xuôi Nam ngược Bắc trên tuyến đường này ngày một nhiều, ngày cũng như đêm.

Nhiều người già thắc mắc kiểu mừng vui, lạc quan với con cháu: “Từ khi có đường đẹp qua làng qua xã, ô tô lớn đi lại nhiều, kinh tế phát triển nhanh quá”; rồi thì: “Từ ngày cầu Cửa Hội thông xe, toàn xe to ngoại tỉnh ngược xuôi, chắc hàng hóa cả nước về Hà Tĩnh các con nhỉ”…

Xe container lưu thông qua trung tâm huyện lỵ Lộc Hà.



Nhưng lớp trẻ, cẩn trọng và thực tế hơn, thì tặc lưỡi: “Toàn xe né trạm thu phí cầu Bến Thủy và CSGT, máy bắn tốc độ trên QL1A ấy mà”.

Để lý giải, PV báo Bảo vệ pháp luật đã vào cuộc tìm hiểu. Sau nhiều ngày, thì nhận ra một thực trạng, đó là hầu hết các xe “khủng long” lưu thông trên tuyến đường này, đa phần để “né” các chốt tuần tra kiểm soát của CSGT về tốc độ, trọng tải trên tuyến QL1A, cũng như “né” được trạm thu phí cầu Bến Thủy.

“Né” CSGT và máy bắn tốc độ

Những ngày cuối tháng 3/2023, chạy xe trên tuyến đường ven biển từ Lộc Hà, qua Nghi Xuân (Hà Tĩnh), vượt cầu Cửa Hội (thông xe từ tháng 3/2021) là qua địa phận tỉnh Nghệ An, rất dễ bắt gặp nhiều xe “khủng long” biển số ngoại tỉnh lưu thông ngược xuôi trên đường.

Xe tải ngược xuôi trên đường ven biển qua các làng quê Lộc Hà - Nghi Xuân.



Hầu như, cả cung đường hơn 40km này, không thấy CSGT tuần tra kiểm soát như trên tuyến QL1A. Dẫu tuyến đường qua nhiều điểm khu dân cư đông đúc, không có giải phân cách, nhưng xe PV chạy đúng tốc độ cho phép, vẫn bị nhiều xe “khủng long” chạy qua vượt lên trước.

Đáng chú ý, có nhiều xe tải kéo rơ móc phủ trùm bạt, có dấu hiệu chở hàng quá tải, quá thành thùng xe, vẫn vô tư lưu thông trên đường. Một anh bạn “trong nghề” cho biết, đó toàn là những xe chở quặng.

1 "khủng long" được cho là chở quặng lưu thông trên "cung đường vàng".



Tấp xe vào một cây xăng bên đường, hỏi chuyện 1 lái xe tải chở hàng đang dừng ở đây, được biết xe anh đi từ miền Nam ra, qua phía Nam Hà Tĩnh, đã theo tuyến đường này để qua cầu Cửa Hội, ngược ra Bắc. Anh nói: Đường này đẹp, không có CSGT kiểm tra, không bị dính tốc độ, lại “né” được gần 200 nghìn tiền phí cầu Bến Thủy.

Ban ngày đã vậy, nhưng những ngày chúng tôi ngược xuôi trên tuyến đường này để ghi nhận thực tế, thì cho thấy mật độ xe “khủng long” lưu thông trên tuyến đường này nhiều hơn vào đêm muộn.

Xe "Khủng long" chạy theo đoàn trong đêm muộn trên cung đường vắng.



Điển hình: Đêm ngày 24/3, chỉ trong khoảng thời gian 1h đồng hồ (từ hơn 23h đến hơn 24h), đếm sơ sơ cũng có mấy chục xe “khủng long” ngược xuôi trên tuyến đường này qua trung tâm hành chính huyện Lộc Hà, theo đường ven biển qua huyện Nghi Xuân.

“Né” trạm thu phí cầu Bến Thủy

Đây là một thực tế mà PV ghi nhận được, khi các xe ô tô qua cầu Cửa Hội hiện nay chưa phải đóng phí. Trong lúc đó, nếu lưu thông trên tuyến QL1A, để ra Bắc phải qua cầu Bến Thủy 1 và 2, mỗi xe “khủng long” như thế chắc chắn phải mất gần 200 nghìn tiền phí.

Như 1 lái xe container đã nói ở trên, ngoài việc lưu thông trên tuyến đường này bởi đường đẹp, không có CSGT tuần tra kiểm soát, không camera phạt nguội…thì việc không phải nộp phí qua cầu đã khiến nhiều lái xe chọn cung đường này để đi.

Các xe ô tô qua cầu Cửa Hội chưa phải mất phí.



Trực tiếp, 1 cán bộ ở Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng nhận định thực tế này khi PV hỏi chuyện.

“Thực trạng này diễn ra lâu nay. Nếu xe từ phía Nam ra, thì sẽ xuôi từ Vũng Áng xuống đi theo đường ven biển, hoặc rẽ ngay từ chỗ bắt đầu đường tránh TP Hà Tĩnh (đoạn trường Đại học), hoặc hết đường tránh TP Hà Tĩnh (đoạn Thạch Long) để xuống đi trên tuyến đường này. Vừa tránh sự tuần tra kiểm soát của Phòng, tránh được camera giám sát tốc độ, vừa tránh được trạm thu phí cầu Bến Thủy” – cán bộ này nói và tếu táo thêm: “Gần đây, mật độ xe ô tô đi trên QL1A qua Hà Tĩnh có giảm đi nhiều”.

Lý giải vì sao lực lượng tuần tra kiểm soát của Phòng CSGT không làm nhiệm vụ trên tuyến đường này, cán bộ này cho biết do phân cấp, phân quyền về cho cấp huyện.

1 xe container qua trung tâm huyện lỵ Lộc Hà, rẽ vào đường ven biển để ngược ra Bắc.



Đem thực trạng này hỏi lãnh đạo Đội CSGT Công an huyện Lộc Hà, PV được biết phía đơn vị đã ghi nhận thực trạng này và cũng đã triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát các phương tiện lưu thông qua tuyến đường trên địa bàn.

Trực tiếp, đêm 24/3, PV cũng đã ghi nhận phía CSGT Công an huyện Lộc Hà có 1 tổ làm nhiệm vụ, đã dừng kiểm tra hành chính một số xe “khủng long” lưu thông qua địa bàn trên tuyến đường trung tâm của huyện lỵ.

Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin!

Clip một số hình ảnh xe "khủng long" lưu thông trên đường ven biển đoạn Lộc Hà - Nghi Xuân.

