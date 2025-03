Hà Tĩnh: 13 điểm thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước sau khi bỏ công an cấp huyện

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, sau khi chính thức xoá bỏ công an cấp huyện, hiện tỉnh này có tổng 13 điểm thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước cho công dân.

Cụ thể:

1. Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an tỉnh)

2. Trụ sở Công an huyện Nghi Xuân cũ do Công an thị trấn Tiên Điền thu nhận.

3. Trụ sở Công an Tx.Hồng Lĩnh cũ do Công an phường Nam Hồng thu nhận.

4. Trụ sở Công an huyện Đức Thọ cũ do Công an thị trấn Đức Thọ thu nhận.

5. Trụ sở Công an huyện Hương Sơn cũ do Công an thị trấn Phố Châu thu nhận.

6. Trụ sở Công an huyện Hương Khê cũ do Công an thị trấn Hương Khê thu nhận.

...

7. Trụ sở Công an huyện Vũ Quang cũ do Công an thị trấn Vũ Quang thu nhận.

8. Trụ sở Công an huyện Thạch Hà cũ do Công an thị trấn Thạch Hà thu nhận.

9. Trụ sở Công an huyện Cẩm Xuyên cũ do Công an thị trấn Cẩm Xuyên thu nhận.

10. Trụ sở Công an huyện Kỳ Anh cũ do Công an thị trấn Kỳ Đồng thu nhận.

11. Trụ sở Công an Tx.Kỳ Anh cũ do Công an phường Hưng Trí thu nhận.

12. Trụ sở Công an huyện Can Lộc cũ do Công an thị trấn Nghèn thu nhận.

13. Trụ sở Công an Tp.Hà Tĩnh cũ do Công an phường Bắc Hà thu nhận.

Kể từ ngày 3/3/2025, người dân có nhu cầu có thể đến Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH hoặc trụ sở công an cấp huyện cũ để làm thủ tục cấp, đổi thẻ căn cước. Quy trình thực hiện sẽ do công an xã, phường, thị trấn tiến hành thay vì các đội Cảnh sát QLHC về TTXH như trước đây.

Tác giả: Bùi Thị Ngân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn