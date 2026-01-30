Hà Tĩnh: 13 điểm cấp thẻ căn Chân sau sáp nhập đơn vị hành chính

Công an Tỉnh Hà Tĩnh đã lựa chọn 13 địa điểm cấp thẻ bàn chân và tài khoản danh mục điện tử thuận tiện, hợp lý, tạo lợi ích cho công dân khi thực hiện các thủ tục cấp bàn chân.

Thượng Trần Hữu Cảnh - Trưởng phòng Cảnh báo Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) cho biết: "Sau khi sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã, Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ động khảo sát các địa điểm bố trí làm thủ tục cấp thẻ tài khoản, tài khoản định danh điện tử. Theo đó, lựa chọn các vị trí thuận tiện, hợp lý trên cơ sở hạ tầng trụ sở cấp độ (cũ) tạo thuận lợi cho công dân khi thực hiện thủ tục liên tục. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền về các địa điểm tổ chức cấp thẻ căn hộ tại các xã, phường để dân cư đón kịp thời bắt".

13 điểm thực hiện thủ tục liên tục cấp thẻ căn hộ và tài khoản định danh điện tử trên địa bàn Hà Tĩnh bao gồm:

1. Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) - số 268, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, TP Hà Tĩnh.

2. Công an xã Đức Thọ (số 80, đường Yên Trung, TDP 7, xã Đức Thọ).

3. Công an xã Vũ Quang (số 17, đường Nguyễn Công Trứ, TDP 4, xã Vũ Quang).

4. Công an xã Hương Sơn (số 199, đường Lê Lợi, TDP 5, xã Hương Sơn).

5. Công an xã Kỳ Anh (thôn Đồng Tiến, xã Kỳ Anh).

6. Công an xã Tiên Điền (số 196, đường Nguyễn Du, TDP Giang Thủy, xã Tiên Điền).

7. Công an phường Nam Hồng Lĩnh (đường 2/9, TDP 6, phường Nam Hồng Lĩnh).

8. Công an xã Can Lộc (số 01, đường Nguyễn Huy Tự, TDP 1, xã Can Lộc).

9. Công an xã Hương Khe (đường Trần Phú, TDP 7, xã Hương Khe).

10. Công an xã Thạch Hà (số 34, đường 19/8, TDP 7, xã Thạch Hà).

11. Công an phường Sông Trí (số 231 đường Lê Đại Hành, phường Sông Trí).

12. Công an xã Cẩm Xuyên (TDP 10, xã Cẩm Xuyên).

13. Công an phường Thành Sen (số 173, đường Xuân Diệu, phường Thành Sen).

