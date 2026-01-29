Bi kịch từ việc ép bia trên bàn nhậu

Sáng 29/1, TAND khu vực 2 - Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Tâm (SN 1984, trú xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự. Vụ án phản ánh một thực trạng nhức nhối trong cách ứng xử của một bộ phận người tham gia các cuộc nhậu.

Theo cáo trạng, tối ngày 25/5/2025, tại một nhà hàng thuộc xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Trên bàn nhậu lúc này, sự vui vẻ ban đầu bị thay thế bằng những lời lẽ thách thức khi anh Hoàng Trọng V. (SN 1982, trú xã Kỳ Anh), liên tục ép bị cáo Nguyễn Văn Tâm phải uống dù Tâm đã mệt.

Đỉnh điểm của sự việc là khi anh V. có hành động tì vào cổ áo khiến người Tâm ngửa ra sau kèm lời tuyên bố: “Mày có uống nữa không, tau đập vỡ mặt”. Sẵn men trong người và sự bực tức dồn nén, Nguyễn Văn Tâm đã không chọn cách rời đi mà quay lại dùng chiếc cốc thủy tinh trên bàn đánh mạnh vào vùng mắt trái của anh V. khiến nạn nhân bị tổn hại sức khỏe tới 43%.

Sau khi gây án, bị cáo Tâm hối hận đã nhờ vợ đưa nạn nhân đi cấp cứu và thành khẩn khai báo.

Vụ án này là một điển hình cho hệ lụy từ văn hóa ép rượu, ép bia thái quá. Nạn nhân có một phần lỗi khi sử dụng lời lẽ khiêu khích, hành động ép buộc người khác uống bia trái với ý muốn của họ. Tuy nhiên, hành vi của bị cáo Tâm là đặc biệt nguy hiểm. Việc sử dụng cốc thủy tinh - một hung khí có khả năng gây sát thương lớn - tấn công vào vùng trọng yếu là đôi mắt của nạn nhân thể hiện tính chất côn đồ và sự thiếu kiểm soát hành vi…

Căn cứ vào tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 2, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tâm 42 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích".

