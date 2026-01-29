Phát hiện người đàn ông ăn xin sở hữu 3 căn nhà và xe ô tô

Your browser does not support the video tag.

Các quan chức cho biết hôm 19/1 rằng một người đàn ông từng nhiều năm ăn xin ở khu chợ Sarafa sầm uất của Indore, Ấn Độ, đã được phát hiện là chủ sở hữu khối tài sản trị giá hàng tỷ đồng.

Sự thật đã được phơi bày sau khi Sở Phát triển Phụ nữ và Trẻ em giải cứu Mangilal trong một chiến dịch đặc biệt nhằm ngăn chặn nạn ăn xin trong thành phố. Hiện người đàn ông đã được đưa đến tu viện Sevadham ở Ujjain, trong khi chính quyền bắt đầu kiểm tra giấy tờ nhà cửa và tài khoản ngân hàng của ông.

Các quan chức cho biết Mangilal thường đứng lặng lẽ trong những con hẻm nhỏ ở Sarafa với một chiếc xe đẩy bằng gỗ, một chiếc túi trên lưng và đôi giày trên tay. Mangilal không xin tiền, nhưng mọi người thường cho ông tiền mặt vì lòng thương cảm.

Dù đi ăn xin nhưng người đàn ông này lại sở hữu khối tài sản khổng lồ.

Trong quá trình thẩm vấn, Mangilal khai với các quan chức rằng mỗi ngày ông kiếm được khoảng 500 đến 1.000 rupee (142 - 285 nghìn đồng). Chính quyền cũng sẽ thẩm vấn các thương nhân buôn bán hàng rong bị nghi ngờ đã vay tiền của ông ta.

Mangilal thừa nhận rằng đã dùng tiền nhận được từ việc ăn xin để cho một số thương lái ở khu vực Sarafa vay lấy lãi. Ông ta cho vay tiền trong một ngày hoặc một tuần và hàng ngày đều đến khu vực Sarafa để thu lãi.

Theo Dinesh Mishra, sĩ quan phụ trách đội cứu hộ, trong quá trình điều tra cũng phát hiện ra rằng Mangilal sở hữu 3 căn nhà kiên cố ở các khu vực khác nhau trong thành phố.

Ngoài ra, Mangilal có 3 chiếc xe kéo tự động cho thuê và một chiếc xe Dzire, anh đã thuê một tài xế. Ông sống cùng bố mẹ ở khu Alwas, trong khi 2 người anh em trai của anh sống riêng.

Cán bộ chương trình cấp huyện Rajneesh Sinha xác nhận rằng sẽ có biện pháp xử lý đối với Mangilal vì hành vi khuyến khích ăn xin. Mangilal cũng tham gia vào hoạt động cho vay nặng lãi, đây là một hành vi phạm tội. Hành động sẽ được thực hiện đối với ông ta sau khi có bằng chứng cụ thể.

