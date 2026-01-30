Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tặng quà tết cho các hộ nghèo tại Hà Tĩnh

Sáng ngày 30/1, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến tặng quà tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao tặng quà t​​​ết cho bà con nhân dân ở xã Đức Thọ.



Cùng tham dự có bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trao tặng 150 suất quà cho hộ nghèo, hộ gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đức Thọ, mỗi suất quà trị giá 300 ngàn đồng.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh trao quà cho các hộ nghèo trên địa bàn.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã trao 100 suất quà tặng hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đức Thọ, mỗi suất quà trị giá 300 ngàn đồng.

Thăm hỏi, động viên và trực tiếp trao quà cho người dân, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng gửi lời chúc mừng năm mới và mong muốn những suất quà sẽ góp phần giúp hộ nghèo, hộ gặp hoàn cảnh khó khăn và phật tử trên địa bàn xã Đức Thọ đón Tết Bính Ngọ 2026 vui tươi, đầm ấm và có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống.

Công an tỉnh Hà Tĩnh tặng 100 suất quà tặng hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đức Thọ.



Đây là món quà ý nghĩa góp phần động viên, chia sẻ với bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn trong dịp Tết đến Xuân về.



