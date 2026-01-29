Hà Tĩnh đẩy nhanh tiến độ tu bổ, tôn tạo Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Dự án được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt chủ trương đầu tư từ giữa năm 2025, với tổng mức đầu tư hơn 60 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 4/2026. Mục tiêu của dự án nhằm hoàn thiện kiến trúc, cảnh quan, đồng bộ các hạng mục công trình xây dựng và hạ tầng kỹ thuật, góp phần nâng tầm Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú trở thành không gian văn hóa - lịch sử - tâm linh tiêu biểu của tỉnh.

Khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú.



Theo đó, dự án bao gồm nhiều hạng mục quan trọng như: xây dựng, tôn tạo một số hạng mục tại khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú; xây dựng nhà lưu niệm, nhà tưởng niệm tại Khu lưu niệm; cải tạo, nâng cấp thủy tạ, nhà bia hiện trạng; cùng các hạng mục xây dựng, cải tạo hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan tổng thể khu di tích.

Việc triển khai dự án không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa lịch sử, mà còn tạo điểm nhấn phục vụ phát triển du lịch, gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, đây cũng là sự thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tri ân sâu sắc của các thế hệ hôm nay đối với người chiến sĩ cộng sản kiên trung, qua đó giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Trên công trường, không khí thi công đang diễn ra khẩn trương.



Trên công trường, không khí thi công đang diễn ra khẩn trương. Ông Nguyễn Hữu Thọ, Chỉ huy công trường Công ty TNHH Xây dựng Khánh Môn - đơn vị thi công dự án cho biết, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, đơn vị đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tổ chức thi công liên tục để đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, khối lượng thi công đạt khoảng 30% tiến độ. Do thời gian thực hiện theo hợp đồng chỉ trong vòng 4 tháng, đơn vị đang tăng cường thi công đồng loạt các hạng mục, phấn đấu hoàn thành công trình đúng tiến độ được giao.

Dự án bao gồm nhiều hạng mục quan trọng như: xây dựng, tôn tạo một số hạng mục tại khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú; xây dựng nhà lưu niệm...

...



Trong chuyến kiểm tra thực địa mới đây, ông Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu chủ đầu tư thường xuyên bám sát công trường, tăng cường chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức các mũi thi công “3 ca, 4 kíp”. Các hạng mục tu bổ, tôn tạo phải bảo đảm sự hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, phù hợp với giá trị lịch sử, văn hóa của di tích.

Hà Tĩnh đẩy nhanh tiến độ tu bổ, tôn tạo Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú.



Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm các dự án hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ của các ngành, các cấp và đơn vị thi công, dự án tu bổ, tôn tạo Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú được kỳ vọng sẽ hoàn thành đúng kế hoạch, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử của một địa chỉ đỏ giàu ý nghĩa.

Tổng Bí thư Trần Phú, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh - được bầu làm Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam khi mới 26 tuổi. Trong bối cảnh phong trào cách mạng đang lên cao, đồng chí bị thực dân Pháp bắt và tra tấn dã man. Do bệnh tật và đòn roi của kẻ thù, đồng chí đã anh dũng hy sinh năm 1931, khi mới 27 tuổi, tại nhà thương Chợ Quán (Sài Gòn).

Sự hy sinh của đồng chí Trần Phú để lại tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước, tinh thần trung thành tuyệt đối với lý tưởng cách mạng, chí khí kiên cường và niềm tin son sắt vào thắng lợi cuối cùng của sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Tác giả: Trần Tú

Nguồn tin: Báo Công Lý