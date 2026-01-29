Bắt giam tài xế xe khách vụ tai nạn t.h.ả.m k.h.ố.c trên cao tốc làm 4 người c.h.ế.t, 5 người bị thương

Ngày 28-1, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết liên quan tới vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc làm 4 người chết, 5 người bị thương trên cao tốc nửa tháng trước (ngày 14-1), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với Phan Văn Trường (SN 1986; ngụ xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" quy định tại khoản 3 Điều 260 Bộ Luật Hình sự.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc làm 4 người chết, 6 người bị thương ngày 14-1 trên cao tốc Bắc Nam đoạn qua tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Tuấn Minh



Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 3 giờ 40 phút ngày 14-1 tại Km 334+300 đường cao tốc Bắc Nam (đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45) chiều Nghệ An đi Hà Nội, đoạn qua thôn Nhạ Lọc, xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe ô tô.

Vào thời điểm trên, ô tô khách BKS 38C-229.xx do Phan Văn Trường (SN 1986, ngụ xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, lưu thông hướng Nghệ An - Hà Nội đã đâm va vào đuôi xe đầu kéo BKS 35A-463.xx kéo theo rơ-moóc BKS 35RM-005.xx đang dừng đỗ trên làn ngoài, giáp lề đường bên phải.

Sau cú va chạm, xe ô tô khách xoay ngang trên làn trong, sát dải phân cách cứng theo chiều di chuyển. Ngay sau đó, xe ô tô đầu kéo BKS 36C-111.xx kéo theo rơ-moóc BKS 36RM-001.xx đi phía sau đã không phanh kịp và đâm va trực diện vào đuôi rơ-moóc (không va chạm với xe 16 chỗ; thông tin ban đầu đâm va đuôi xe khách, nhưng sau khi khám nghiệm công an thông tin không có đâm va).

Nguyên nhân tai nạn được xác đinh do tài xế xe khách không chú ý quan sát

Hậu quả vụ tai nạn liên hoàn đã làm 4 người chết, 5 người bị thương, các phương tiện bị hư hỏng.

Nhận được tin báo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Viện KSND Khu vực 3 - Thanh Hóa; Phòng Kỹ thuật hình sự; Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an và Công an xã Đồng Tiến tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành các biện pháp điều tra, xác định rõ.

Kết quả bước đầu xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn là do tài xế Phan Văn Trường điều khiển xe khách không chú ý quan sát nên đã đâm va vào đuôi xe đầu kéo.

Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi người gặp nạn trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc hôm 14-1



Ngày 15-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", quy định tại Điều 260 Bộ Luật Hình sự.

Được biết, liên quan đến vụ án này, ngày mai (29-1), UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức họp với đại diện lãnh đạo và đại diện các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và các sở, ngành, địa phương về kết quả điều tra, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, các giải pháp khắc phục; đồng thời, đánh giá, rút bài học kinh nghiệm trong phòng tránh tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động