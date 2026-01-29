Hà Tĩnh: Một phụ nữ suýt mất 250 triệu vì nhận thông báo trúng thưởng 5 tỷ đồng

Theo thông tin từ Công an xã Sơn Tây, các đối tượng lừa đảo lợi dụng lòng tin của người dân, thông báo có quà tặng gồm túi xách, đồng hồ, trang sức và 5 tỷ đồng, yêu cầu người nhận phải chuyển trước 500 triệu đồng tiền phí.

Tin theo lời dụ dỗ, bà N.T.T (Sn 1968), trú xã Sơn Kim 2, tỉnh Hà Tĩnh đã mang theo 50 triệu đồng và đến ngân hàng vay thêm 200 triệu đồng để chuyển cho các đối tượng.

Công an xã phối hợp với Agribank Chi nhánh Tây Sơn hỗ trợ bà T. hoàn tất thủ tục hoàn trả số tiền 200 triệu đồng đã vay

Ngay khi nắm được thông tin, Công an xã Sơn Tây nhanh chóng vào cuộc, tuyên truyền, giải thích rõ đây là thủ đoạn lừa đảo, đồng thời kịp thời ngăn chặn việc chuyển tiền.

Tại đây, Công an xã phối hợp với AGRIBANK Chi nhánh Tây Sơn hỗ trợ bà T. hoàn tất thủ tục hoàn trả lại số tiền 200 triệu đồng đã vay, giúp người dân tránh nguy cơ mất tài sản.

Qua vụ việc, lực lượng Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức trúng thưởng, nhận quà giá trị lớn nhưng yêu cầu chuyển tiền trước; khi có dấu hiệu nghi vấn, kịp thời báo cho lực lượng Công an để được hỗ trợ.

