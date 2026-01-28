CDC Hà Tĩnh tăng cường giám sát, chủ động phòng chống bệnh do vi rút Nipah

Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), virus Nipah là bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người (zoonosis), lây truyền qua thực phẩm ô nhiễm hoặc tiếp xúc trực tiếp giữa người với người. Tỷ lệ tử vong do virus này gây ra rất cao, dao động từ 40% đến 75%.

Đến ngày 26/01/2026, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do vi rút Nipah. Virus Nipah hiện chưa có vaccine phòng ngừa và thuốc điều trị đặc hiệu. Vì vậy, việc phát hiện sớm và cách ly kịp thời là chìa khóa quan trọng nhất để ngăn chặn dịch bùng phát.

Lãnh đạo CDC Hà Tĩnh tăng cường giám sát dịch bệnh tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu treo.



Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về tăng cường giám sát dịch bệnh tại cửa khẩu, cơ sở y tế và cộng đồng; chủ động chuẩn bị các phương án đáp ứng, sẵn sàng xử lý khi có tình huống phát sinh… CDC Hà Tĩnh đã đẩy mạnh tuyên truyền về dịch bệnh, khuyến cáo người dân và khách đến địa phương chủ động khai báo cho cơ quan địa phương, cơ sở y tế nếu đến từ vùng có dịch; triển khai giám sát chặt người, phương tiện, hàng hóa từ vùng có dịch về qua cửa khẩu, cảng biển và về đến địa bàn tỉnh. Đồng thời phối hợp các cơ sở lưu trú, khách sạn để giám sát khách nếu trong 14 ngày đi qua vùng có dịch. Sẵn sàng nhân lực, hóa chất, thiết bị để khoanh vùng, cách ly ... nếu có ca nghi ngờ.

Để chủ động phòng, chống bệnh do vi rút Nipah, CDC Hà Tĩnh khuyến cáo người dân cần thực hiện nghiêm các biện pháp sau: Hạn chế đến các khu vực đang có dịch bệnh do vi rút Nipah nếu không thực sự cần thiết.

Tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày sau khi trở về từ vùng có dịch; khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ như đau đầu, đau cơ, nôn mửa, chóng mặt, buồn ngủ, lú lẫn, co giật cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất, hạn chế tiếp xúc với người khác và cung cấp đầy đủ thông tin dịch tễ cho nhân viên y tế.

Thực hiện nghiêm vệ sinh an toàn thực phẩm: ăn chín, uống sôi; rửa sạch, gọt vỏ trái cây trước khi ăn; không sử dụng thực phẩm, trái cây có dấu hiệu bị dơi, chim hoặc động vật khác cắn, gặm nhấm; tránh uống các loại nhựa cây tươi, chưa qua chế biến. Không tiếp xúc gần với dơi ăn quả và các động vật có nguy cơ lây truyền bệnh; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn sau khi tiếp xúc, giết mổ động vật. Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người nghi ngờ hoặc mắc bệnh; sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân khi chăm sóc, điều trị người bệnh và thực hiện vệ sinh tay đúng quy định.

“Ngành y tế khuyến cáo người dân không hoang mang, song cần nâng cao ý thức phòng bệnh, chủ động phối hợp với cơ quan y tế trong giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp nghi ngờ, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng”, Ths Nguyễn Chí Thanh – Giám đốc CDC Hà Tĩnh cho biết thêm.

