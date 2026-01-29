Tuyển futsal Việt Nam có chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại giải châu Á

Niềm vui chiến thắng của đội tuyển futsal Việt Nam - Ảnh: AFC

Chiều 29-1, đội tuyển futsal Việt Nam đã thắng Lebanon ở lượt thứ 2 bảng B Giải futsal châu Á 2026 diễn ra tại Indonesia.

Ngay trong tình huống lên bóng đầu tiên, đội tuyển futsal Việt Nam đã có bàn thắng mở tỉ số. Thịnh Phát xử lý khéo léo trước khi kiến tạo để Đinh Công Viên lao vào dứt điểm cận thành.

Đoàn quân của HLV Diego Giustozzi còn suýt ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 ở phút thứ 2 nếu như Đoàn Phát không sút bật cột dọc.

Không phải chờ lâu, đội tuyển Việt Nam đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút thứ 5. Thủ môn Phạm Văn Tú phất bóng dài cho Ngọc Ánh băng xuống ghi bàn sau 2 pha dứt điểm liên tiếp.

Dẫn trước 2-0, đội tuyển Việt Nam chủ động lùi sâu phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công. Chiến thuật này khiến Lebanon bế tắc và sử dụng khá nhiều pha sút xa.

Một trong số đó đã khiến thủ môn Phạm Văn Tú phải xuất sắc cản phá sau cú sút xa của Ali Hamam ở phút thứ 11.

Những phút còn lại của hiệp một, cả hai đội đều có những pha tấn công nguy hiểm. Tuy nhiên, không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Thái Huy sút chệch cột dọc phút 15. Trong khi thủ môn Phạm Văn Tú có 2 pha cản phá xuất sắc khi đối đầu với các chân sút Lebanon ở phút 16 và 19.

...

5 phút đầu hiệp hai, Thái Huy dứt điểm cận thành nhưng thủ môn Lebanon đã xuất sắc cản phá.

Dù vậy, đội tuyển futsal Việt Nam đã gặp bất lợi ở phút 26, khi Ngọc Linh phạm lỗi nguy hiểm bị trọng tài rút thẻ vàng thứ 2 truất quyền thi đấu (nghỉ trong 2 phút).

Với lợi thế hơn người, Lebanon dâng cao đội hình tấn công để tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, thủ môn Phạm Văn Tú đã chơi xuất sắc.

Ngay cả khi đã có đủ người trở lại, đội tuyển futsal Việt Nam cũng chịu sức ép tấn công rất lớn từ Lebanon. Thậm chí còn suýt thủng lưới ở phút 33 nếu như cú sút của Ossaman không bật hai cột dọc ra ngoài, khi đã đánh bại thủ môn Phạm Văn Tú.

Phút 36, sau khi hội ý, Lebanon quyết định chơi chiến thuật power-play (không thủ môn) để tìm bàn thắng. Tuy nhiên, đội tuyển futsal Việt Nam đã bảo toàn mành lưới để giành chiến thắng.

Với hai trận toàn thắng, đoàn quân của HLV Diego Giustozzi đang nắm lợi thế lớn để vào tứ kết.

Nếu đương kim á quân Thái Lan thắng Kuwait ở trận đấu diễn ra lúc 17h hôm nay (29-1), đội tuyển futsal Việt Nam và Thái Lan sẽ sớm giành vé vào tứ kết trước 1 lượt đấu.

Tác giả: NGUYÊN KHÔI

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ