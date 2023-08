Hà Tĩnh: 1 tháng phát hiện, xử phạt 3 vụ vận chuyển đường nhập lậu

Trong 1 tháng, Cục QLTT Hà Tĩnh phát hiện, xử phạt 3 vụ vận chuyển đường nhập lậu, thu giữ 20.100 kg (Ảnh: DMS Hà Tĩnh)

Theo đó, trong thời gian trên, Đội QLTT số 6 phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh dừng khám, kiểm tra phương tiện các xe ô tô mang biển kiểm soát 34H-005XX, do ông N.H.N (trú tại phường Nam Đồng, TP. Hải Dương, Hải Dương); xe ô tô mang biển kiểm soát 34C-278XX, do ông T.V.G (trú tại phường Thạch Khôi, TP. Hải Dương, Hải Dương) và xe ô tô mang biển kiểm soát 37H-021XX, do ông H.T.T. (trú tại xóm 8, xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) khi đang di chuyển trên QL1A qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên 3 xe tô vận chuyển 20.100 kg đường (đựng trong 402 bao; 50 kg/bao) do Thái Lan sản xuất.

Các lái xe khai nhận toàn bộ số hàng trên được mua trôi nổi trên thị trường về để kinh doanh kiếm lời nên không có bất kỳ hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Đội QLTT số 6 đã củng cố hồ sơ, xác minh vụ việc, lập biên bản vi phạm hành chính về kinh doanh hàng hóa nhập lậu, đồng thời tham mưu lãnh đạo Cục QLTT Hà Tĩnh trình UBND tỉnh ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền với tổng số tiền xử phạt 250 triệu đồng; tịch thu toàn bộ số hàng trị giá 303 triệu đồng.

Trong thời gian tới, Cục QLTT Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường công tác cài cắm cơ sở, nắm bắt nguồn tin để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: Quyết Lê

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn