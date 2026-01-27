Giáo dục mũi nhọn Hà Tĩnh bứt phá, khẳng định truyền thống

Em Nguyễn Thị Khánh Chi (giữa), học sinh lớp 12 Địa, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đoạt giải Nhất, đồng thủ khoa môn Địa lý trong Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 - 2026.

Với 85 giải thưởng, trong đó có những dấu mốc quan trọng (1 Thủ khoa toàn quốc môn Địa lý, 2 Á khoa toàn quốc ở các môn Toán và Địa lý), đã khẳng định truyền thống hiếu học của tỉnh khi được kết hợp với chiến lược bồi dưỡng bài bản sẽ tạo nên những bứt phá ngoạn mục.

Những dấu mốc và sự bứt phá từ nội lực

Theo công bố chính thức từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hà Tĩnh tiếp tục đạt thành tích ấn tượng tại kỳ thi này với 85/103 học sinh dự thi đoạt giải ở 11 đội tuyển. Hà Tĩnh xếp thứ 6 toàn quốc về tỷ lệ học sinh đoạt giải (82,5%), phản ánh chất lượng đồng đều ở tất cả các môn học. Nhìn sâu vào bảng thành tích, “mùa vàng” năm nay của tỉnh rực rỡ hơn với 6 giải Nhất, 22 giải Nhì, 36 giải Ba và 21 giải Khuyến khích.

Điểm nhấn rạng rỡ nhất trong bức tranh thành tích năm nay của tỉnh chính là sự xuất hiện của những “ngôi sao” sáng nhất. Hà Tĩnh tự hào có 1 Thủ khoa toàn quốc môn Địa lý và 2 Á khoa toàn quốc ở các môn Toán và Địa lý. Đây là minh chứng rõ nét cho việc giáo dục mũi nhọn của tỉnh không chỉ dừng lại ở số lượng mà đã chạm đến đỉnh cao về chất lượng chuyên sâu.

Đáng chú ý, sau 35 năm kể từ ngày tái lập tỉnh, đội tuyển Vật lý Hà Tĩnh lần đầu tiên có học sinh đoạt giải Nhất quốc gia. Dấu mốc này không chỉ là niềm tự hào của cá nhân học sinh và giáo viên bộ môn, mà còn là biểu tượng cho sự bứt phá mạnh mẽ ở những lĩnh vực vốn được xem là khó khăn và đầy thách thức.

Với 6 giải Nhất (tăng 2 giải so với năm ngoái), Hà Tĩnh đứng trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng giải Nhất. Thành tích này cũng mở ra cánh cửa rộng lớn cho 6 học sinh xuất sắc bước vào vòng 2 để chọn đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế. Khát vọng hội nhập, vươn tầm ra biển lớn của giáo dục Hà Tĩnh đang dần trở thành hiện thực từ những nền tảng vững chãi như thế.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh Bùi Nhân Sâm chia sẻ: “Những kết quả nổi bật đó là minh chứng cho sự nỗ lực kiên trì của toàn ngành và sự quan tâm đầu tư của cả hệ thống chính trị. Ngành giáo dục tỉnh tiếp tục tập trung đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường ứng dụng công nghệ, mở rộng môi trường học tập sáng tạo, hướng đến đào tạo thế hệ học sinh toàn diện, có năng lực số, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng với yêu cầu nguồn nhân lực mới trong bối cảnh chuyển đổi số, kinh tế tri thức phát triển mạnh mẽ”.

Hành trình bền bỉ của thầy và trò

...

Đằng sau những tấm huy chương, những con số ấn tượng là cả một hành trình khổ luyện của thầy và trò tại các đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia của tỉnh, sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đối với công tác bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.

Giáo viên Nguyễn Thị Mỹ Bình, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh cho biết, sự quan tâm sát sao của lãnh đạo tỉnh và ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh là điểm tựa vững chắc nhất. Những cơ chế, chính sách kịp thời dành cho giáo viên và học sinh giỏi đã trở thành “đòn bẩy” quan trọng. Để thực hiện tốt công tác bồi dưỡng các đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, trước đó, Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh đã tham mưu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cử 57 thầy, cô giáo tham gia giảng dạy.

Đây là những nhà giáo có tâm huyết, năng lực chuyên môn và nhiều kinh nghiệm. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, các thầy, cô giáo đã tận tâm, tận lực, sử dụng nhiều phương pháp, biện pháp bồi dưỡng nhằm mang lại khả năng tiếp thu, vận dụng kiến thức, hình thành kỹ năng cho học sinh; tổ chức các hình thức học tập trung, trực tuyến, học theo nhóm dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các anh, chị cựu học sinh có kết quả học tập cao, chuyên gia đầu ngành…

Bên cạnh đó, trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh cũng chú trọng đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí chỗ ăn, nghỉ, nội trú cho học sinh, đặc biệt là các em học sinh tại các trường Trung học phổ thông không chuyên để các em yên tâm tập trung vào việc học tập và ôn luyện.

Thầy Lê Minh Tuấn, giáo viên chủ nhiệm đội tuyển Toán của tỉnh, người lần đầu "gánh vác" trọng trách dẫn dắt đội tuyển, chia sẻ: "Áp lực là rất lớn, nhưng chính sự tin tưởng của ngành, sự hỗ trợ của đồng nghiệp và đặc biệt là sự đồng hành của phụ huynh đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi. Kết quả này là trái ngọt của sự đoàn kết và khát vọng khẳng định mình của học sinh Hà Tĩnh".

Một trong những yếu tố then chốt giúp giáo dục Hà Tĩnh duy trì được phong độ ổn định qua các năm chính là chiến lược bồi dưỡng mang tính kế thừa. Nhìn vào danh sách đội tuyển năm nay, bên cạnh những “chiến binh” lớp 12 dày dạn kinh nghiệm, còn có sự góp mặt của 41 học sinh lớp 11 và 1 học sinh lớp 10.

Việc sớm phát hiện và đưa các em khối dưới vào môi trường của đội tuyển là một bước đi táo bạo nhưng đầy khoa học. Điều này giúp các em không chỉ tích lũy kiến thức, mà còn rèn luyện tâm thế tự tin, bản lĩnh khi bước vào những đấu trường lớn.

Em Nguyễn Thị Hiền Mai, học sinh lớp 11 Tiếng Trung, Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh chia sẻ: Lần đầu tham gia đội tuyển khi mới học lớp 11, em cảm thấy rất áp lực. Nhưng chính sự dìu dắt tận tình của các thầy, cô giáo và sự cổ vũ của gia đình đã giúp em vượt qua giới hạn của bản thân. Đây sẽ là bước đà để em nỗ lực hơn nữa cho những mục tiêu cao hơn trong năm tới".

Kết quả ấn tượng của năm học 2025 - 2026 một lần nữa khẳng định hướng đi đúng đắn của ngành Giáo dục Hà Tĩnh: đầu tư bài bản, trọng tâm và bền vững. Giáo dục mũi nhọn không tách rời giáo dục đại trà, nhưng có sự bứt phá về chiều sâu kiến thức để tạo ra những nhân tài thực sự cho quê hương, đất nước.

Tác giả: Hoàng Ngà

Nguồn tin: Báo Tin Tức