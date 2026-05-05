Giám định ADN t.h.i t.h.ể liên quan vụ á.n m.ạ.n.g tại Hà Tĩnh

Sáng 5.5, thông tin từ Công an Hà Tĩnh, đơn vị đang phối hợp các cơ quan chuyên môn giám định ADN thi thể nam giới phát hiện tại xã Sơn Tiến nhằm xác định danh tính, phục vụ điều tra vụ án mạng xảy ra trước đó.

Thi thể nam giới có giấy tờ trùng với nghi phạm được phát hiện trong khu vực rừng. Ảnh: Công an Hà Tĩnh



Theo đó, vào trưa ngày 4.5, sau nhiều ngày tổ chức truy tìm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an xã Sơn Tiến và lực lượng an ninh cơ sở phát hiện một thi thể nam giới tại khu vực đồi phía sau nghĩa trang trên địa bàn xã.

Qua kiểm tra ban đầu, trên người thi thể có giấy tờ tùy thân mang tên Hà Huy Thập (SN 1974, trú thôn An Thịnh, xã Sơn Tiến)- người trước đó bị cơ quan công an phát thông báo truy tìm để phục vụ điều tra vụ án giết người.

Các trinh sát phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an xã Sơn Tiến, kiểm lâm địa bàn đã nỗ lực truy tìm nghi phạm trong nhiều ngày liền. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Tại thời điểm phát hiện, thi thể đã bắt đầu phân hủy. Lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm tử thi và triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm làm rõ nguyên nhân tử vong cũng như các tình tiết liên quan.

Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng 19h ngày 27.4, người dân phát hiện chị N.T.T.H (SN 1980) tử vong tại nhà riêng ở xã Sơn Tiến với nhiều dấu hiệu bất thường. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp các đơn vị liên quan và công an cơ sở khẩn trương điều tra, xác định Hà Huy Thập là người liên quan và ra thông báo truy tìm.

Địa hình rừng núi khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Công an Hà Tĩnh



Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự đã huy động 100% quân số, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Dù trùng dịp nghỉ lễ, lực lượng trinh sát vẫn phối hợp với kiểm lâm địa bàn, Công an tỉnh Nghệ An và công an các địa phương liên quan, đồng thời huy động chính quyền và người dân tham gia tìm kiếm, tổ chức nhiều mũi rà soát trên diện rộng, quyết tâm truy bắt nóng nghi phạm.

Hiện, cơ quan chức năng đã hoàn tất khám nghiệm tử thi và đang chờ kết quả giám định để phục vụ công tác điều tra.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Báo Văn Hoá