Giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới gần 19 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới giảm rất mạnh trong những ngày gần đây - Ảnh chụp màn hình

Vì sao giá vàng thế giới giảm mạnh?

Giá vàng thế giới đã giảm ba ngày liên tục dù giới phân tích nhận định không có nguyên nhân cụ thể nào ngoài yếu tố kỹ thuật.

Từ 4.380 USD/ounce trong phiên đầu tuần, giá vàng thế giới rơi mạnh về sát ngưỡng 4.100 USD/ounce trong phiên sụt giảm mạnh nhất trong nhiều năm.

Đêm qua, giá vàng thế giới có lúc giảm gần 100 USD/ounce và về sát 4.000 USD/ounce. Đến trưa nay, 23-10, giá vàng thế giới đã hồi phục trở lại về mức 4.083 USD/ounce.

Quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương 129,7 triệu đồng/lượng.

So với mức đỉnh 4.380 USD/ounce trong phiên đầu tuần, giá vàng thế giới đã giảm gần 300 USD/ounce, tương đương gần 6,8% chỉ trong vài ngày.

Do mức sụt giảm quá mạnh, những ngày gần đây nhà đầu tư liên tục đi tìm nguyên nhân vì sao giá vàng giảm mạnh?

Theo giới phân tích, ngoài áp lực chốt lời thì không có sự kiện kinh tế vĩ mô hay địa chính trị nào khiến vàng bị bán tháo mạnh như vậy trong tuần này. Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust cũng bán ròng 6,3 tấn vàng trong phiên ngày thứ Tư, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.052,4 tấn vàng.

Dù giảm mạnh, giá vàng vẫn tăng gần 60% từ đầu năm đến nay, và tăng gần 5% trong tháng này. Theo UBS, các yếu tố căn bản đưa vàng lên mức giá cao kỷ lục trong năm nay vẫn còn nguyên vẹn, trong đó bao gồm rủi ro lạm phát, thuế quan, mối lo ngại về sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), và bất ổn địa chính trị.

Trước mắt, giới đầu tư đang dõi theo cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Hàn Quốc sắp tới. Kết quả của cuộc họp cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến diễn biến của giá vàng.

...

Giá vàng trong nước chênh cao kỷ lục

Do giảm chậm hơn nên hiện giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới đến 18,9 triệu đồng/lượng - Ảnh: THANH HIỆP



Hôm nay, giá vàng miếng SJC bán ra tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) giữ nguyên ở mức 148,6 triệu đồng/lượng, mua vào 146,6 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó giá vàng nhẫn 9999 bán ra ở mức 147,9 triệu đồng/lượng, mua vào 145,4 triệu đồng/lượng.

Như vậy hiện nay giá vàng nhẫn 9999 chỉ còn thấp hơn giá vàng miếng SJC 700.000 đồng/lượng.

Do biên độ biến động giá quá lớn nên hiện nay các công ty vàng đã kéo giãn chênh lệch giá mua - bán lên mức 2 triệu đồng/lượng với vàng miếng, và 2,4 triệu đồng/lượng với vàng nhẫn.

Trước đó mức chênh lệch được rút ngắn chỉ còn khoảng 1 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, do giảm chậm hơn nên hiện giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới đến 18,9 triệu đồng/lượng, còn giá vàng nhẫn cao hơn 18,2 triệu đồng/lượng.

Đây cũng là mức chênh gần như kỷ lục. Thời gian qua do cung không đủ cầu nên giá vàng trong nước thường tăng nhanh giảm chậm hơn giá vàng thế giới.

Tác giả: Ánh Hồng

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ