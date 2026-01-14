Người phụ nữ lừa đảo xin việc làm tại Bộ Quốc phòng

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Bùi Thị Mai Phương (SN 1985, ở thôn Yên Vĩnh, xã Hoài Đức, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, năm 2019, Phương là cán bộ Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Đan Phượng (cũ), TP Hà Nội. Năm 2020, Phương nghỉ công tác.

Trước đó, vào năm 2018, thông qua các mối quan hệ xã hội, Phương biết bà B.Th.P. (SN 1965), B.M.C. (SN 1966) và các bạn của bà này. Qua nói chuyện, Phương giới thiệu với những người này mình có nhiều mối quan hệ, có khả năng xin vào làm việc tại cơ quan nhà nước.

Thời điểm này, bà C. đang làm Trưởng văn phòng đại diện tư vấn du học, lao động nước ngoài tại TP Ninh Bình cũ (tỉnh Ninh Bình) và có nhận 2 hồ sơ đi du học, lao động. Khi đó, do việc đưa người đi du học gặp khó khăn nên bà C. trao đổi với Phương. Phương nói có thể xin cho một người vào làm kế toán tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 – Bộ Quốc Phòng, một người làm kế toán tại Học viện Kỹ thuật quân sự - Bộ Quốc phòng, với chi phí 400 triệu đồng/người; đưa trước 300 triệu đồng/người. Khi có quyết định đi làm thì sẽ chuyển số tiền còn lại.

Từ ngày 11-4-2019 đến ngày 29-7-2019, Phương đã nhận 600 triệu đồng từ bà C. Phương cam kết đến tháng 8-2019, hai trường hợp trên sẽ được đi làm.

...

Tuy nhiên, đến thời điểm giao hẹn, những người này không được đi làm như cam kết. Bà C. yêu cầu Phương trả lại tiền song bị can liên tục hứa hẹn nhằm trì hoãn, kéo dài thời gian và đưa ra nhiều lý do để thoái thác.

Đến đầu năm 2020, Phương mới trả lại 100 triệu đồng. Bà C. và bà P. phải tự bỏ thêm tiền của mình để hoàn trả cho các nạn nhân.

VKSND xác định, bị can Phương đưa các thông tin gian dối để chiếm đoạt 600 triệu đồng sử dụng cho mục đích cá nhân. Hiện bị can còn chiếm đoạt 500 triệu đồng của 2 nạn nhân.

Tại cơ quan điều tra, Phương khai nhận đã giao 300 triệu đồng cho Nguyễn Thị Hà (SN 1984, ở Hà Nội) để nhờ xin việc cho hai trường hợp trên. Phương cũng giao nộp cho cơ quan điều tra giấy nhận tiền do Hà viết.

Qua xác minh, năm 2022, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Hà về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Do Hà bỏ trốn khỏi địa phương nên ngày 14-12-2022, công an đã ra quyết định truy nã đối với Hà. Ngày 23-10-2025, cơ quan điều tra đã tách tài liệu, hành vi liên quan đến Hà để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động